الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ماذا قال عادل إمام عن آخر أعماله التلفزيونية؟

عادل إمام
عادل إمام

أثار نجل الزعيم عادل إمام المخرج رامي إمام الجدل خلال الساعات الأخيرة بعد تصريحه باعتزال والده الفن وتفرغه للأسرة، وقضاء وقت عائلي مع أحفاده، مما جعل اسم عادل إمام يتصدر تريند محرك البحث العالمي جوجل، وسط مطالبة جمهوره بتقديم المزيد من الأعمال الفنية لحبهم الشديد له.

وكان مسلسل "فلانتينو" الذي عرض خلال السباق الرمضاني لعام 2020، آخر أعمال الزعيم عادل إمام التلفزيونية، وحقق نجاحا كبيرا نظرًا لقاعدته الجماهيرية الكبيرة التي يتمتع بها من كل الفئات، ومن مختلف الأجيال.

وفي السياق، يكشف “الدستور” عن آخر تصريحات الزعيم عادل إمام عن مسلسل فلانتينو، وكواليس تصويره حينها.

أعرب الزعيم عادل إمام- في تصريح لـ"الدستور" وقتها- عن سعادته الشديدة بسبب ردود الفعل القوية التي تلقاها عن المسلسل، قائلا إنه بذل مجهودا كبيرا وكل صناع العمل ليخرجوه بهذا الشكل، بقيادة ابنه المخرج رامي إمام والذي يعتبره رفيق النجاح بسبب التفاهم الشديد بينهم أثناء التصوير.

وأكد أن هذا العمل جديد ومختلف عن ما قدمه من قبل، مشيرا إلى أن هدفه دائمًا إسعاد الجمهور وتقديم فن يليق به.

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