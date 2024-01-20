عادل إمام يعتزل الفن.. وابنه يكشف حالته الصحية

قرر الزعيم عادل إمام، الاعتزال فنيا بعد مشوار طويل حافل بالأعمال الفنية المبهرة بين السينما والدراما والمسرح، وهو ما أكده نجله المخرج رامي إمام على هامش إحدى الفعاليات الفنية.

وقال رامي، إن والده قرر التفرغ للحياة الأسرية والاستمتاع بالأجواء العائلية وسط أبنائه وأحفاده، مشيرا إلى أنه يتمتع بصحة جيدة، ليطمئن جمهوره الذي يسأله عنه دائما.

ويعتبر مسلسل فلانتينو الذي عرض عام 2020 آخر أعمال الفنان عادل إمام التلفزيونية، وشارك في بطولة مسلسل فلانتينو مجموعة من أبرز الفنانين منهم عادل إمام، دلال عبد العزيز، حمدي الميرغني، محمد الكيلاني، طارق الإبياري، هدى المفتي، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.