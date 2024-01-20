السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عادل إمام يعتزل الفن.. وابنه يكشف حالته الصحية

عادل إمام
عادل إمام

قرر الزعيم عادل إمام، الاعتزال فنيا بعد مشوار طويل حافل بالأعمال الفنية المبهرة بين السينما والدراما والمسرح، وهو ما أكده نجله المخرج رامي إمام على هامش إحدى الفعاليات الفنية.

وقال رامي، إن والده قرر التفرغ للحياة الأسرية والاستمتاع بالأجواء العائلية وسط أبنائه وأحفاده، مشيرا إلى أنه يتمتع بصحة جيدة، ليطمئن جمهوره الذي يسأله عنه دائما.

ويعتبر مسلسل فلانتينو الذي عرض عام 2020 آخر أعمال الفنان عادل إمام التلفزيونية، وشارك في بطولة مسلسل فلانتينو مجموعة من أبرز الفنانين منهم عادل إمام، دلال عبد العزيز، حمدي الميرغني، محمد الكيلاني، طارق الإبياري، هدى المفتي، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

الزعيم عادل إمام الاعتزال فنيا السينما والدراما والمسرح المخرج رامى امام رامي عادل امام

مواد متعلقة

بعد طرح البوستر الرسمي.. استقرار صناع فيلم "التجربة الميكسيكية" على موعد طرحه بالسينمات

غدًا.. خالد عليش وزوجته ضيفا أولى حلقات "كلام ستات" على on

غدًا.. رامى صبرى يطرح فيديو كليب "بين حيطان" على "يوتيوب"

بعد ظهورها الأخير.. عبير صبري تتعرض للانتقاد: "فرحانة بالفلتر" (صور)

27 يناير.. موعد عرض "حدوتة منسية" على CBC لسوسن بدر

الأحد.. فادية عبد الغنى تكشف أسرارا فنية وأسباب غيابها عن الساحة على الحياة

لطفى لبيب: التصوير الخارجى والسيناريو أهم دوافعى للمشاركة فى "نور الريس"

"بوسة".. كارول سماحة تطرح كليب أحدث أغنياتها (فيديو)

الأكثر قراءة

عادل إمام يعتزل الفن.. وابنه يكشف حالته الصحية

وزير الدفاع الإسرائيلى يحاول اقتحام مكتب نتنياهو

عاجل.. أول رد من الأهلى على أزمة صلاح محسن وزوجته (خاص)

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

تحديث لحظي.. سعر الدولار اليوم السبت 20-1-2024 في البنوك

عاجل.. تفاصيل عقد مدرب الزمالك الجديد كارل هوفيكنز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

ماجد حبته

حماس وإسرائيل.. والتمويل!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: تجديد المشهد الثقافى وفقًا للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

احتجاجات على مشاركة إسرائيليين فى معرض تجارى بإيطاليا

وكالة موديز تخطط لخفض التصنيف الائتمانى لإسرائيل بسبب حرب غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا بالخليل.. ومستعمروه يعتدون على ممتلكات فى مسافر يطا