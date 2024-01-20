غدًا.. رامى صبرى يطرح فيديو كليب "بين حيطان" على "يوتيوب"

يستعد المطرب رامي صبري لطرح فيديو كليب "بين الحيطان"، غدا الأحد، في تمام الساعة السادسة مساء عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

وحققت أغنية “بين حيطان” نجاحا كبيرا فور طرحها الفترة الماضية من ألبوم “النهايات أخلاق”، وتصدرت ترندات اليوتيوب، محققة نسب مشاهدات عالية.

وكان رامي صبري طرح مؤخرا الأغنية الأولى في ألبومه الجديد باسم “النهايات أخلاق” وهي الأغنية الرئيسية للألبوم الجديد، وهي من كلمات أحمد جابر ومن ألحان محمد شحاتة وتوزيع مكس ماستر وسام عبدالمنعم وجيتار شريف فهمي ووتريات تامر غنيم.

وجاءت الأغنية الثانية لرامي صبري باسم بين الحيطان من كلمات عمرو المصري وألحان وتوزيع ومكس وماستر عمرو الخضري وجيتار مصطفى نصر.

كما شملت الانطلاقة الأولى لألبوم رامي صبري الجديد أغنية «حلفتك بالليالي» وهي من كلمات عمرو المصري ومن ألحان عمرو الشاذلي وتوزيع مكس ماستر عمرو الخضري وتشيلو إيهاب سمير وجيتار مصطفى نصر.

وكان رامي صبري، احتفل عبر حسابه بموقع إنستجرام بتصدر 3 أغان من ألبومه الجديد النهايات أخلاق، ترند يوتيوب.

ونشر رامي صبري مقتطفات من الأغاني معلقا: “بين الحيطان - بحكي عليكي - النهايات أخلاق” في صدارة ترند يوتيوب ميوزيك في مصر، وتحتل مرتبة عالمية في جميع أنحاء الوطن العربي.