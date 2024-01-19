الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ليلى علوي: مبسوطة بفيلم "مقسوم".. دلوقتي في كل سينمات الوطن العربي

بوستر فيلم مقسوم
بوستر فيلم مقسوم

أعربت الفنانة ليلى علوي عن سعادتها بالمشاركة ضمن أبطال فيلم “مقسوم” الذي يعرض حاليا بدور العرض السينمائي في مصر والوطن العربي.

وشاركت “ليلى” جمهورها، مقطع فيديو عبر حسابها على “إنستجرام”، وعلقت: “أنا حضرت افتتاح فيلم مقسوم امبارح واول امبارح وانا بحب الفيلم ده قوي ومبسوطة، ودلوقتي بقى في كل سينمات الوطن العربي والامارات”.

واحتفل أبطال فيلم "مقسوم"، بالعرض الخاص للفيلم، الاثنين الماضى، فى أحد سينمات 6 أكتوبر وحضر ليلى علوى و شيرين رضا وسما إبراهيم وسارة عبد الرحمن وعمرو وهبة والمؤلف هيثم دبور والمخرجة كوثر يونس، وحضر كل من يحيى إسماعيل و كريم الشناوى و ياسمينا العبد وجيلان علاء و إسلام إبراهيم و مينا النجار وعلى قاسم وعمرو سلامة، و صدقى صخر. 

الفيلم من بطولة ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبد الرحمن، عمرو وهبة وعدد من ضيوف الشرف منهم سيد رجب، ثراء جبيل، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوى في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسما إبراهيم في التسعينيات.

فيلم “مقسوم” سينمات مصر والوطن العربي الفنانة ليلى علوي ليلى علوي انستجرام

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