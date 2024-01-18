الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

علاقات عاطفية مُعقدة.. طرح البرومو الرسمي لـ "أنف وثلاث عيون"

من فيلم انف وثلاث
من فيلم انف وثلاث عيون

طرحت الجهة المنتجة لفيلم “انف وثلاث عيون” بصورة زاهية وحوارات سيكولوجية وكادرات غنية بالتفاصيل، البرومو الرسمي للعمل، معلنًا عن موعد عرض الفيلم يوم 31 يناير الجاري بجميع دور العرض العربية.

الفيلم من إخراج أمير رمسيس، ومعالجة درامية معاصرة للسيناريست وائل حمدي عن رواية الأديب الكبير إحسان عبد القدوس، والتي تم نقلها سلفاً لشاشة السينما عام 1972. 


 

يبدأ الإعلان بمونولوج درامي مؤثر لدكتور هاشم (ظافر العابدين)، حول طبيعة الاستسلام ودوافعه؛ مستعرضاً لنا شخصية هاشم القلقة وصراعه الذاتي لاتخاذ قرارات يمكنها أن تغيّر حياته بالكامل، أو تُعرّضه لخسائر لا يمكن تعويضها.

وتنتقل مشاهد الإعلان بسلاسة بين بطلات الفيلم وضيفه شرفه، فنشهد روبا (سلمى أبو ضيف) الشابة البريئة المليئة بالحيوية، ثم أمينة (أمينة خليل) ضيفة شرف الفيلم، والتي تبدو شديدة التعلق بـهاشم، وننتهي إلى مناقشة مثيرة بين هاشم وطبيبته النفسية عالية/ صبا مارك حيث نكتشف أنه يعاني كابوساً مستمراً يؤرّقة ويستعصى عليه تفسيره.

ويستعرض الإعلان هاشم بينما يحاول تفسير تفاصيل كابوسه الغامض هذا؛ فنستكشف بعض المقتطفات من طفولته المضطربة.

شهد أنف وثلاث عيون عرضه العالمي الأول في الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، حيث لاقى استحساناً جماهيرياً كبيراً وإشادات واسعة. وتدور أحداثه حول د. هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت، والذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة. على مر السنوات اقترب جداً من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما. أما الآن فهو غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة روبا، رغم أنها تصغره بخمسة وعشرين عاماً.

الفيلم من بطولة النجوم ظافر العابدين، صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أمينة خليل التي تظهر كضيفة شرف الفيلم، جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، نورا شعيشع، كريمة منصور، رمزي العدل، حسن العدل، والطفل سليم مصطفى.

انف وثلاث عيون حوارات سيكولوجية أمير رمسيس معاجلة درامية معاصرة يوم 31 يناير مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

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