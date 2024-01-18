الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

السبت.. سعد سمير ضيف "الكابتن" للحديث عن مشوار المنتخب في كان 2023

سعد سمير
سعد سمير

يستضيف الكابتن أحمد حسن في برنامجه "الكابتن" على قناة "dmc"، مساء يوم السبت المقبل، الكابتن سعد سمير، مدافع الأهلي السابق وسيراميكا كليوباترا الحالي.

ويتحدث سعد سمير خلال اللقاء، عن بطولة كأس الأمم الأفريقية ويحلل مباريات مصر في البطولة كما يتحدث عن حظوظ كل الفرق.

كما يتطرق للحديث عن عدد من الملفات على الساحة الرياضية في الفترة الأخيرة.

ويُذاع برنامج الكابتن، يومي السبت والأحد من كل أسبوع في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة، على قناة dmc.

الكابتن أحمد حسن الكابتن قناة dmc سعد سمير مدافع الأهلي السابق سيراميكا كليوباترا الحالي

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