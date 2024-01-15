رامي رضوان يُحيي ذكرى ميلاد سمير غانم: ماذا قال عن حماه؟

حرص الإعلامي رامي رضوان على إحياء ذكرى ميلاد حماه الفنان الراحل سمير غانم والد زوجته دنيا سمير غانم والذي تحل اليوم ذكرى ميلاده.

وشارك “رامي” مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على انستجرام، وعلق قائلاً: “عيد ميلاد الأسطورة سمورة، صاحب الروح المبهجة والقلب الطيب اللي بيحب وبيتمنى الخير للجميع.. أكتر حد تأثرت به أجيال لدرجة اننا اقتبسنا من افيهاته في كلامنا اليومي”.

وأضاف: “بتمنى تدعو له ولحماتي الغالية، اللهم ارحمهم واغفر لهم واجعل مثواهم الجنة”.

https://www.instagram.com/reel/C2IjXjtstiU/?igsh=MjJvZnIwemZ1Z3F2