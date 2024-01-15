الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رامي رضوان يُحيي ذكرى ميلاد سمير غانم: ماذا قال عن حماه؟

الراحل سمير غانم
الراحل سمير غانم

حرص الإعلامي رامي رضوان على إحياء ذكرى ميلاد حماه الفنان الراحل سمير غانم والد زوجته دنيا سمير غانم والذي تحل اليوم ذكرى ميلاده.

وشارك “رامي” مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على انستجرام، وعلق قائلاً: “عيد ميلاد الأسطورة سمورة، صاحب الروح المبهجة والقلب الطيب اللي بيحب وبيتمنى الخير للجميع.. أكتر حد تأثرت به أجيال لدرجة اننا اقتبسنا من افيهاته في كلامنا اليومي”.

وأضاف: “بتمنى تدعو له ولحماتي الغالية، اللهم ارحمهم واغفر لهم واجعل مثواهم الجنة”.

https://www.instagram.com/reel/C2IjXjtstiU/?igsh=MjJvZnIwemZ1Z3F2

الاعلامي رامي رضوان الفنان الراحل سمير غانم انستجرام دنيا سمير غانم سمورة

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