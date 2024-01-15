الأكثر تداولًا.. خطوبة سارة نخلة من شاب خارج الوسط الفني

أثارت الفنانة سارة نخلة الجدل خلال الساعات الماضية بعد إعلانها المفاجئ خطوبتها من شاب خارج الوسط الفني تكتمت عن هويته وأخفت صوره دون الإفصاح عنه.

واكتفت سارة نخلة بالاعلان عن خطوبتها بنشر مقطع فيديو أثناء تقدم الشاب لها على يخت وسط البحر وعلقت قائلة:“قلت نعم”، وانهالت التعليقات المباركة لها وتهنئتها بخطوبتها من قبل الجمهور وأصدقاءها داخل وخارج الوسط الفني.

كما تداولت صور خطوبة سارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسط ذهول الجمهور خاصة أنها كانت تصدر خوفها من الارتباط بسبب تجربتها السابقة بالزواج، ما فاجئ جمهورها بسبب اقبالها على هذه الخطوة.

وظهرت سارة في خطوبتها على أحد الشواطئ بإطلالة ساحرة وجذابة مرتدية فستان وردي اللون، وشعر منسدل على كتفيها، وفضلت إخفاء وجه خطيبها وعدم الإفصاح عنه.

أثارت الفنانة سارة نخلة الجدل خلال الساعات الماضية بعد اعلانها المفاجئ عن خطوبتها من شاب خارج الوسط الفني تكتمت عن هويته واخفت صوره دون الافصلح عنه.

خطوبة سارة نخلة من شاب خارج الوسط الفني

واكتفت سارة نخلة بالاعلان عن خطوبتها بنشر مقطع فيديو لها اثناء تقدم الشاب لها على يخت وسط البحر، وعلقت قائلة: “قلت نعم”، وانهالت التعليقات المباركة لها وتهنئتها بخطوبتها من قبل الجمهور واصدقاءها داخل وخارج الوسط الفني.

كما تداولت صور خطوبة سارة نخلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط ذهول الجمهور خاصة وانها كانت تصدر خوفها من الارتباط بسبب تجربتها السابقة بالزواج، مما فاجئ جمهورها بسبب اقبالها على هذه الخطوة.

وظهرت سارة نخلة في خطوبتها على أحد الشواطئ، بإطلالة ساحرة وجذابة،مرتدية فستان وردي اللون، وشعر منسدل على كتفايها، وفضلت اخفاء وجه خطيبها وعدم الافصاح عن هويته.