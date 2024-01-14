الأحد 14 يناير 2024
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فن

يوسف عثمان يكشف تفاصيل شخصيته في "أصل الحكاية"

جريدة الدستور

ينتظر الفنان الشاب يوسف عثمان طرح فيلم “أصل الحكاية” الذي يشارك في بطولته أمام شيري عادل، ومن المقرر طرحه بجميع دور العرض يوم 25 يناير الجاري.

وكشف يوسف تفاصيل شخصيته ضمن أحداث الفيلم عبر حسابه على انستجرام، من خلال مشاركته بوستر قال فيه:“حسن عنده مشكلة كبيرة، مشكلة ممكن تحصل لأي راجل خلّته يجرب أي حاجة عشان يحلها، أصل الحكاية فيلم +18 بجميع دور العرض المصرية يوم 25 يناير”.

وتجسد شيري عادل خلال أحداث فيلم "أصل الحكاية" شخصية فتاة تدعى ملك وتمتلك أفكارًا معينة تجعلها تواجه العديد من الصعوبات، وهى تنتمى لعائلة كل فرد فيها له حكاية مختلفة ومستقلة فوالدها بيومى فؤاد وأعمامها خالد الصاوى وعلاء مرسى وعمتها هالة فاخر.

"أصل الحكاية" تأليف وإخراج محمد أمين وبطولة شيرى عادل، خالد الصاوى، بيومي فؤاد، هالة فاخر، حمزة العيلى، علاء مرسى، يوسف عثمان، عابد عنانى، وائل الترك، علاء مرسي، محمد محمود وعدد آخر من الفنانين، وحددت الشركة المنتجة للفيلم إجازة منتصف العام الدراسى المقبل 2023 موعدًا مبدئيًا لطرحه في دور العرض السينمائية.

الفنان يوسف عثمان فيلم “أصل الحكاية” الفنانة شيري عادل أحداث الفيلم البوستر

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