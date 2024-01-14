الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الأطفال يقدمون فقرات تحليلية لمباريات "كان" فى "8 الصبح"

جريدة الدستور

تزامنًا مع انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، بدأ برنامج "8 الصبح"، على شاشة قناة dmc في إطلاق فقرة جديدة تحت اسم "المذيع الرياضي الصغير".

وتتيح الفرصة للأطفال لتقديم فقرات خاصة بتحليل المباريات من خلال استضافة عدد من المحللين الكرويين والنقاد الرياضيين، والفقرة من تقديم المذيعة داليا أشرف.

يذكر أن برنامج 8 الصبح يذاع يوميًا من الساعة الثامنة حتى العاشرة مساءً ويرأس تحريره أحمد عبدالعظيم.

وشهد حفل افتتاح أمم إفريقيا 2023، مشاركة محمد رمضان فى الحفل الغنائى، وكان رمضان، قال فى تصريحات سابقة عبر حسابه الرسمى على “فيسبوك”: "الحمد لله رب العالمين أفتخر بأننى العربى الوحيد فى الأغنية الرسمية لكأس أمم إفريقيا.. وأهدى هذا النجاح لجمهورى المصرى أولًا صاحب الفضل الأول علىّ بعد ربنا ثم جمهورى العربى الغالى.. ثقة فى الله نجاح مستمر".

أقيمت مباراة الافتتاح بين منتخب كوت ديفوار مستضيف البطولة وغينيا بيساو، على ملعب "الحسن واتارا" فى أبيدجان، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى.

برنامج 8 الصبح شاشة قناة DMC المذيع الرياضي الصغير المباريات حفل افتتاح أمم أفريقيا 2023

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