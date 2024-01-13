السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد خضوع والدتها لعملية بالقلب.. منة عرفة: الحمدلله ماما خرجت بخير

منة عرفة
منة عرفة

أعربت الفنانة منة عرفة عن سعادتها الشديدة بعد نجاح العملية الجراحية التي أجرتها والدتها بالقلب، بعد تعرضها لأزمة صحية خلال الفترة الماضية.

وشاركت منة صورة لها من داخل المستشفى، برفقة الطبيب المعالج لوالدتها، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وعلقت قائلة: "الحمدلله ماما خرجت بخير من العمليات، شكرًا لكل حد دعا لماما، أما بقى دكتور القلب المعالج لماما، كل الشكر والتقدير والاحترام لحضرتك مهما أقول عنك أو أوصف مش هوفيك حقك والله".

وأضافت: "دكتور جمال مش بس دكتور شاطر ومحترف ومحترم وصادق وأمين هو إنسان حقيقي بكل معنى الكلمة من أول ما ماما دخلت المستشفى بيطمنها وعمل معانا اللي مفيش حد بيعمله في الزمن ده بجد، شكرًا من قلبي يا دكتور على اهتمامك وحبك وصدقك لمرضاك وشكرًا على كل حاجة عملتها معانا، أنت زرق من ربنا لينا، ربنا يديمك في حياتنا ويكرمك ويطمن قلبك زي ما دايمًا بطمنا".

يذكر أن آخر أعمال منة عرفة الفنية، مسلسل "ليل بنات" وعرض في السباق الدرامي لرمضان 2023 وهو بطولة سهير رمزي، هاجر الشرنوبي، ديانا هشام، حنان سليمان وهو من تأليف رانيا عاطف وإخراج عبدالعزيز حشاد.

الفنانة منة عرفة والدة الفنانة منة عرفة انستجرام عملية جراحية منة عرفة

مواد متعلقة

محمد رمضان عن حفل كأس الأمم الإفريقية: ثقة فى الله نجاح

أشرف زكي ونبيلة عبيد أبرز حضور عزاء والدة لطيفة بالشيخ زايد (صور)

مسلسلات شهر رمضان المبارك 2024.. الخريطة المبدئية للقائمة

رسالة واتساب.. محمد عدوية يخوض تجربة التلحين فى أحدث أغانيه

تامر حسنى يصل دبى رفقة ابنته "تالية" لإحياء حفل غنائى

راديو "ON sport FM" يطلق مجموعة من البرامج لتغطية كأس أمم أفريقيا

Extra News تطلق برنامج "الكان على إكسترا" لتحليل مباريات كأس أمم إفريقيا

الأحد.. أيمن يونس وأسامة عرابي ضيفا برنامج "الكابتن" على dmc

الأكثر قراءة

هل وافقت مصر على التهجير القسرى لسكان غزة مقابل امتيازات مالية؟

تكليف رئاسى بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين

كيف تستفيد من مدخراتك بالدولار فى مصر؟.. "الدستور" يوضح

التحريات تكشف تفاصيل جديدة في مصرع فتاة سقطت من الطابق الـ26 بفندق شهير

"ضرب فى الشارع".. القصة الكاملة لسحل سيدة من طليقها بسبب "حق مشروع"

الأسوأ لم يأتِ بعد.. خبير بيئى: سنشهد تغيرات مناخية حادة خلال العام الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

محمد عبدالعزيز

نوابغ العرب.. عبارة قديمة سمعناها حديثًا

مدحت بشاى

الحوار الوطنى.. وإشكالية التنوير

د.كريمة الحفناوى

مائة يوم من المقاومة الباسلة

علي سعدة

دولة جنوب إفريقيا.. والمحكمة الجنائية الدولية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية ويغلق طرقًا رئيسية بين بلدات ومدينة الخليل

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين ويستولى على عشرات المركبات فى الخليل

الاحتلال يواصل قصف مناطق متفرقة فى قطاع غزة مخلّفًا عشرات الشهداء والجرحى