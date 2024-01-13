بعد خضوع والدتها لعملية بالقلب.. منة عرفة: الحمدلله ماما خرجت بخير

أعربت الفنانة منة عرفة عن سعادتها الشديدة بعد نجاح العملية الجراحية التي أجرتها والدتها بالقلب، بعد تعرضها لأزمة صحية خلال الفترة الماضية.

وشاركت منة صورة لها من داخل المستشفى، برفقة الطبيب المعالج لوالدتها، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وعلقت قائلة: "الحمدلله ماما خرجت بخير من العمليات، شكرًا لكل حد دعا لماما، أما بقى دكتور القلب المعالج لماما، كل الشكر والتقدير والاحترام لحضرتك مهما أقول عنك أو أوصف مش هوفيك حقك والله".

وأضافت: "دكتور جمال مش بس دكتور شاطر ومحترف ومحترم وصادق وأمين هو إنسان حقيقي بكل معنى الكلمة من أول ما ماما دخلت المستشفى بيطمنها وعمل معانا اللي مفيش حد بيعمله في الزمن ده بجد، شكرًا من قلبي يا دكتور على اهتمامك وحبك وصدقك لمرضاك وشكرًا على كل حاجة عملتها معانا، أنت زرق من ربنا لينا، ربنا يديمك في حياتنا ويكرمك ويطمن قلبك زي ما دايمًا بطمنا".

يذكر أن آخر أعمال منة عرفة الفنية، مسلسل "ليل بنات" وعرض في السباق الدرامي لرمضان 2023 وهو بطولة سهير رمزي، هاجر الشرنوبي، ديانا هشام، حنان سليمان وهو من تأليف رانيا عاطف وإخراج عبدالعزيز حشاد.