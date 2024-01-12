الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الأحد.. أيمن يونس وأسامة عرابي ضيفا برنامج "الكابتن" على dmc

الكابتن
الكابتن

يستضيف الكابتن أحمد حسن في برنامجه "الكابتن" على قناة "dmc"، مساء يوم الأحد المقبل، أيمن يونس نجم نادي الزمالك السابق وأسامة عرابي نجم نادي الأهلي السابق.

يتحدث "يونس" و"عرابي" خلال اللقاء الذي يذاع في تمام الحادية عشر مساء، عن بطولة كأس الأمم الأفريقية ويحللان مباراة مصر الأولى أمام موزمبيق في ضربة البداية في مشوار الفراعنة في "الكان" كما يكشفان عن حظوظ كل الفرق.

كما يكشف الضيفان خلال الحوار عن، من هو الحصان الأسود المنتظر في البطولة؟ كما يتحدثان عن العديد من الملفات على الساحة الرياضية في الفترة الأخيرة.

يأتي برنامج الكابتن برئاسة تحرير الكاتب الصحفي أحمد درويش، بالإضافة إلى وجود كتيبة الإعداد من الزملاء محمد مطاوع وحسام نور الدين وأحمد شهاب ومحمد سمير.

ويُذاع برنامج الكابتن، يومي السبت والأحد من كل أسبوع في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة، على قناة dmc.

وكان أحمد حسن نجم الكرة المصرية، شارك في المباراة الخيرية في قطر، التي جمعت عددًا من نجوم العالم، دعمًا لأهل فلسطين جراء الحرب على غزة.

الكابتن أحمد حسن قناة dmc أيمن يونس نجم نادي الزمالك السابق أسامة عرابي نجم نادي الأهلي السابق البداية في مشوار الفراعنة الحصان الأسود

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