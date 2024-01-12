مسلسلات رمضان 2024.. شخصية هاجر السراج بمسلسل "امبراطورية ميم"

انضمت الفنانة الشابة هاجر السراج إلى أبطال المسلسل التلفزيوني “امبراطورية ميم” والذي يخوض بطولته النجم خالد النبوي والمقرر عرضه ضمن موسم دراما شهر رمضان المقبل.

ويكشف “الدستور” تفاصيل شخصية الفنانة هاجر السراج ضمن أحداث مسلسل “امبراطورية ميم” حيث تظهر بدور فتاة متحرره وهي ابنة الفنان خالد النبوي وتتعرض للعديد من المواقف والأحداث الشيقة التي تكشفها الأحداث.

"إمبراطورية ميم" مسلسل تليفزيوني مأخوذًا عن الكاتب الراحل إحسان عبدالقدوس، وعرض للمرة الأولى كفيلم سينمائي عام 1972، موضحًا: "الموضوع بالنسبة ليا كان مقلق جدًا وتجربة مرعبة".

"إمبراطورية ميم" من إخراج محمد سلامة، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وانتهت مصممة الملابس من تجهيز ملابس الشخصيات، بالإضافة إلى الديكورات المختلفة، والتحضيرات الأخرى.



ويعرض للفنانة هاجر السراج في الوقت الحالي مسلسل حالة خاصة وذلك عبر منصة واتش وتخوض بطولته النجمة غادة عادل.

"حالة خاصة" هو أحدث أعمال watch it الأصلية وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم الأربعاء، في تمام الساعة الـ 12 صباحًا.

تدور قصة مسلسل "حالة خاصة" حوّل شاب مصاب بالتوحد، واسمه نديم أحمد أبو سريع، يريد تنفيذ وصايا والدته له التي وصته بها قبل رحيلها، وهو أن يصبح محاميًا مشهورًا، ومن ثم يجد فتاة يعيش معها قصة حب لأول مرة في حياته، ويقرر "نديم" الذي يجسد دوره الفنان طه دسوقي، أن تكون هذه الفتاة هي هاجر سراج التي تلعب شخصية رام الله ضمن أحداث المسلسل.

والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، ونبيل على ماهر، لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.