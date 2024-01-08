محمود حجازى عن "حدوتة منسية": أوعدكوا هتشوفوا حاجة حلوة

يواصل الفنان محمود حجازي تصوير مشاهده ضمن احداث مسلسل "حدوتة منسية" الذي تخوض بطولته الفنانة سوسن بدر بمشاركة نخبة من الفنانين الشباب، والمقرر عرضه ضمن قائمة مسلسلات الاوت أوف سيزون.

وشارك الفنان محمود حجازي صور من داخل كواليس العمل، برفقة أبطال المسلسل عبر حسابه الرسمي على انستجرام، وعلق على الصور قائلا: "مع أجمل كاست في الدنيا، اوعدكم هتشوفوا حاجة حلوة أوي ان شاء الله".

"حدوتة منسية" بطولة سوسن بدر، عبير صبرى، أحمد فهيم محمود حجازي، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محى الدين ومقرر عرضه قريباً.

وعرض للفنانة سوسن بدر فيلم "آل شنب" في مهرجان الجونة السينمائى، الفيلم يشارك في بطولته كلا من ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبوسعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رءوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.



كما تعاقدت مؤخرًا سوسن بدر على المشاركة في بطولة فيلم "سارة وعلى" بطولة النجمان منة شلبى وأحمد داود، والذى بدأ تصويره الأيام الماضية، من إخراج هبة يسرى.