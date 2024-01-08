الإثنين 08 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

فن

محمود حجازى عن "حدوتة منسية": أوعدكوا هتشوفوا حاجة حلوة

جريدة الدستور

يواصل الفنان محمود حجازي تصوير مشاهده ضمن احداث مسلسل "حدوتة منسية" الذي تخوض بطولته الفنانة سوسن بدر بمشاركة نخبة من الفنانين الشباب، والمقرر عرضه ضمن قائمة مسلسلات الاوت أوف سيزون.

txt

أبرزها "وبقينا اتنين" و"حدوتة منسية".. قائمة مسلسلات "المتحدة" في يناير 2024

txt

الميراث يشعل الصراع بين أبناء سوسن بدر في" حدوتة منسية "

وشارك الفنان محمود حجازي صور من داخل كواليس العمل، برفقة أبطال المسلسل عبر حسابه الرسمي على انستجرام، وعلق على الصور قائلا: "مع أجمل كاست في الدنيا، اوعدكم هتشوفوا حاجة حلوة أوي ان شاء الله".

 

"حدوتة منسية" بطولة سوسن بدر، عبير صبرى، أحمد فهيم محمود حجازي، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محى الدين ومقرر عرضه قريباً.

وعرض للفنانة سوسن بدر فيلم "آل شنب" في مهرجان الجونة السينمائى، الفيلم يشارك في بطولته كلا من ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبوسعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رءوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

كما تعاقدت مؤخرًا سوسن بدر على المشاركة في بطولة فيلم "سارة وعلى" بطولة النجمان منة شلبى وأحمد داود، والذى بدأ تصويره الأيام الماضية، من إخراج هبة يسرى.

حدوتة منسية سوسن بدر مسلسلات الاوت أوف سيزون الأوت أوف سيزون محمود حجازي أبطال المسلسل مسلسل “حدوتة منسية”

الأكثر قراءة

القسام: استهداف ناقلة جنود إسرائيلية والإجهاز على قوة خاصة

استقالة رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن

قرار مفاجئ بشأن اجتماع مجلس إدارة الزمالك الليلة

بايدن: أعمل مع الحكومة الإسرائيلية لدفعها إلى الخروج من غزة

الأهلى يعلن تعاقده مع الفلسطينى وسام أبوعلى

الزمالك لأ.. مصادر تكشف شروط بيراميدز لرحيل رمضان صبحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

وائل لطفي

الإفريقى الذى أحب مصر

عبدالوهاب داود

قبل أن تكتب روايتك الأولى

مدحت بشاى

ميلاد مجيد ورسالة حب ومواطنة

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

حسين دعسة

الأردن ملكًا وحكومة فى مواجهة مع محاور جولة بلينكن بالمنطقة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى: معتقلات سجن الدامون يتعرضن لعقوبات مشددة

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة فى قرية حدودية جنوب لبنان

اليوم الـ94 من العدوان.. 73 شهيدًا و99 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية