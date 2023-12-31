أبرزها "وبقينا اتنين" و"حدوتة منسية".. قائمة مسلسلات "المتحدة" في يناير 2024

يشهد موسم الأوف سيزون عرض عدد من الأعمال الدرامية الجديدة على شاشة قنوات الشركة المتحدة وتختتم بها الموسم قبل انطلاق شهر رمضان.

ويعرض خلال الفترة المقبلة 4 مسلسلات جديدة تتنافس على جذب المشاهد المصري والعربي، ونرصد لكم قائمة المسلسلات المنتظر عرضها خلال الفترة المقبلة.

وبقينا اتنين

أوشك صناع مسلسل "وبقينا اتنين" على الانتهاء من تصويره بشكل كامل ويعد العمل أول الأعمال التي حجزت مكان للعرض على قناة ON، والعمل مكون من 20 حلقة وهو من بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمي جمال، يوسف عثمان، طارق عبد العزيز، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجي، نانسي هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكرى.

الوصفة السحرية لزواج ناجح



ينتظر أبطال مسلسل "الوصفة السحرية لزواج ناجح" تحديد موعد نهائي لعرض العمل، حيث من المنتظر عرضه بداية شهر يناير.

والعمل مكون من 45 حلقة ويعتمد على البطولة الجماعية، ويضم في قائمة أبطاله شيري عادل، إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد على، عماد رشاد، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزي وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيري سالم.

حدوتة منسية



ومن المسلسلات المنتظر عرضها أيضا مسلسل حدوتة منسية والذي أوشك ابطاله على الانتهاء من تصويره ويتناول العمل قصة الصراع على الميراث.

"حدوتة منسية" مكون من 30 حلقة، وبطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، هشام إسماعيل، محمود حجازي، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيي الدين.

وبينا ميعاد 2



كما أعلنت شبكة قنوات dmc عن عرض مسلسل "وبينا معاد 2" خلال أيام وعقب انتهاء مسلسل العودة والعمل مكون 30 حلقة وبطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، هاجر الشرنوبى، محمد سليمان، نادية رشاد، داليا شوقي، آية سليم، أسامة الهادى، يوسف الكداونى، الطفل محمد العزازى، الطفلة كنزى رماح، تسنيم هانى، يوسف ابراهيم مع ظهور هيدى كرم كضيفة شرف خلال الأحداث ومن تأليف وإخراج هاني كمال وإنتاج إبراهيم حمودة.