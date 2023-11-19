الميراث يشعل الصراع بين أبناء سوسن بدر في" حدوتة منسية "

تواصل النجمة سوسن بدر وأبطال مسلسل “حدوتة منسية” التصوير على قدم وساق للانتهاء من حلقات العمل المنتظر عرضه في شهر يناير المقبل على إحدى شاشات الشركة المتحدة.

ورفع المخرج محمد محيي الدين ساعات التصوير لتصل إلى 12 ساعة يوميا.

تفاصيل مسلسل حدوتة منسية

وعلمت الدستور أن المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي عائلي، عن أزمة ميراث في عائلة كبيرة، بين أبناء سوسن بدر، ويحدث شِقَاق وأزمة عائلية بين الإخوة هشام اسماعيل ومحمود حجازي، محمد علي رزق، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، ويمتد الخلاف لكل شخص في أسرته، بسبب هذا الميراث.

مسلسل" حدوتة منسية” من إخراج محمد محيى الدين، وتأليف محمود حمدان، ويشارك في بطولة المسلسل كل من أحمد فهيم، عبير صبري، محمود حجازي، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، وآخرون.

وتجسد سوسن خلال أحداث المسلسل دور أم لخمسة أبناء منهم هشام إسماعيل وطارق صبري يدخل بينهم صراعات، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة خارج السباق الرمضانى.

يذكر أن سوسن بدر تنتظر طرح فيلم “ال شنب” بدور العرض السينمائي في مصر خلال شهر ديسمبر المقبل.

الفيلم يشارك في بطولته كلا من ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطي، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

من جهة أخرى تواصل سوسن بدر تصوير أحداث دورها في الفيلم السينمائي الجديد سارة وعلى امام احمد داود ومنة شلبي.