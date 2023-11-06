سوسن بدر تقترب من إنهاء "حدوتة منسية" وتنتظر "آل شنب"

تشهد الفنانة سوسن بدر حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، حيث تشارك في بطولة أكثر من عمل فني في آن واحد سواء أعمال سينمائية او تلفزيونية، ويرصد الدستور خلال التقرير التالي أعمال سوسن بدر الفنية خلال الفترة المقبلة.

مسلسل حدوتة منسية

تواصل الفنانة سوسن بدر تصوير مسلسل “حدوتة منسية” على قدم وساق، والمقرر عرضه خلال ديسمبر المقبل بالتزامن مع تصوير المشاهد الأخيرة، حيث قاربت على إنهاء تصوير مشاهد العمل.

“حدوتة منسية” من إخراج محمد محيى الدين، وتأليف محمود حمدان، ويشارك في بطولة المسلسل كل من أحمد فهيم، عبير صبري، محمود حجازي، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، محمد لطفي شاهين، رجوي حامد، عبير منير، حسن عبدالله، مصطفي منصور، علاء قوقه، وآخرون.

وتجسد سوسن خلال أحداث المسلسل دور أم لخمسة أبناء منهم هشام إسماعيل وطارق صبري يدخل بينهم صراعات داخل العمل، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة خارج السباق الرمضانى.

فيلم آل شنب

كما انتهت سوسن من تصوير مشاهد فيلم آل شنب منذ فترة طويلة، والمقرر عرضه الأول ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الذي تأجل افتتاحه نظرا للظروف القاسية التي تمر بها دولة فلسطين.

الفيلم يشارك في بطولته كلا من ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطي، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

فيلم سارة وعلي

وانضمت سوسن بدر مؤخرا لأسرة فيلم "سارة على" بطولة النجمان منة شلبى وأحمد داود، المقرر البدء في تصوير الفترة المقبلة، من إخراج هبة يسرى.