مسلسلات رمضان 2024.. معسكر مغلق لصناع "بيت الرفاعي" بطولة أمير كرارة

يواصل الفنان أمير كرارة تصوير مشاهد مسلسله الجديد “بيت الرفاعي” على قدم وساق، ليخوض به سباق رمضان المقبل.

ودخل المخرج أحمد نادر جلال في معسكر مغلق مع تكثيف ساعات تصوير العمل سعيا منه لإنهاء مشاهد العمل قبل حلول الشهر الكريم أو خلال الاسبوع الاول بالتزامن مع عرضه على أقصى تقدير.

وتدور احداث العمل في اطار اجتماعي شعبي، وذلك داخل اللوكيشن الرئيسي للعمل بمنطقة نزلة السمان، ويدخل بطل العمل “كرارة” في صراع قوي مع شخصية احمد رزق ضمن الاحداث، وذلك بسبب موقف ستكشفه الاحداث بسبب الميراث الذي تم جمعه من تجارة الاثار، وتتوالى الاحداث في اطار مشوق.

يشارك في بطولة بيت الرفاعي عددًا كبيرا من النجوم بجانب النجم أمير كرارة وهم أحمد رزق، ميرنا جميل، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، محمد لطفي، ملك قورة، صفاء الطوخي، محمود السمان، دنيا المصري، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال.