أمير كرارة يبدأ تصوير مسلسله الجديد "بيت الرفاعي" الأسبوع المقبل

انتهى الفنان أمير كرارة من تحضيرات مسلسله الرمضاني الجديد "بيت الرفاعي" والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل 2024.

وينطلق تصوير العمل الأسبوع المقبل عقب الانتهاء من ترشيح باقي أبطال المسلسل.

ويجري مخرج العمل أحمد نادر جلال، جلسات عمل مكثفة خلال الفترة الحالية وترشيح باقي أبطال العمل، بالإضافة لمعاينة أماكن التصوير المختلفة.

وشملت قائمة النجوم المشاركين في بطولة مسلسل "بيت الرفاعي" كلا من: أمير كرارة وأحمد فؤاد سليم، وسيد رجب، وأحمد رزق، وميرنا جميل ومحمد لطفي وريم مصطفي وصلاح عبدالله، والعمل من تأليف بيتر ميمي.