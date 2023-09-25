بيتر ميمى ينتهى من كتابة نصف حلقات مسلسل "بيت الرفاعى" لـ أمير كرارة

يواصل المخرج بيتر ميمي كتابة حلقات المسلسل الدرامي الجديد “ بيت الرفاعي” للنجم أمير كرارة والمقرر أن يشارك به في موسم رمضان 2024.

ويعكف بيتر ميمي حاليا على كتابة النصف الثاني من حلقات العمل عقب انتهائه مما يقرب من كتابة 12 حلقة من حلقات العمل.

وينتظر المخرج أحمد جلال انتهاء بيتر ميمي من كتابة حلقات العمل لبدء ترشيح الأبطال المشاركين في المسلسل خلال الأيام المقبلة.

ويعقد بطل المسلسل أمير كرارة جلسة عمل خلال الفترة المقبلة مع الشركة المنتجة للمسلسل والمخرج أحمد جلال وبيتر ميمي للوقوف على التفاصيل المبدئية للمسلسل قبل انطلاق تصويره بشكل رسمي نهاية شهر أكتوبر المقبل.

مسلسل بيت الرفاعي يعد من الأعمال الدرامية الضخمة والمنتظر عرضها خلال شهر رمضان المقبل 2024.

البعبع

ويعرض لأمير كرارة حاليا بدور العرض السينمائي في مصر فيلم البعبع والذي حقق إيرادات جيدة جدا منذ انطلاق عرضه بدور السينما في موسم عيد الأضحى الماضي.

وتدور أحداث الفيلم حول المجرم سلطان الذي يجسد شخصيته أمير كرارة، ويسعى لإتمام مهمة جديدة بعد خروجه من السجن، ويتعاون مع أحد التجار ولكن يغدر به من أجل الاستيلاء على الآثار والأموال بمفرده، ويقع سلطان في العديد من الأزمات مع تتابع الأحداث.

فيلم البعبع يشارك في بطولته عدد من النجوم، أبرزهم أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبدالرحمن، محمد أنور، محمد عبدالعظيم، والطفل جان رامز، مع عدد من ضيوف الشرف، منهم منة شلبي، إنعام سالوسة، ورحاب الجمل، والعمل من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.

يذكر أن أمير كرارة حقق نجاحا كبيرا في موسم رمضان الماضي بمسلسل “ سوق الكانتو” وهو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، مي عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.