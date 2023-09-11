الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

44 مليون جنيه.. إيرادات فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة

أمير كرارة
أمير كرارة

حقق الفنان أمير كرارة نجاحًا كبيرًا بفيلمه الأخير “البعبع” الذي حقق إيردات ضخمة منذ طرحه بموسم عيد الأضحى الماضي حاصدًا 44 مليون جنيه مصري بشباك التذاكر، كما حقق نجاحًا كبيرًا بسينمات الوطن العربي تخطت الـ112 مليونًا منذ طرحه هناك.

أبطال مسلسل البعبع

يشارك في بطولة “البعبع” بجانب أمير كرارة كل من ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبدالرحمن “توتا”، محمد أنور، محمد عبدالعظيم، محمد محمود، هشام الشاذلى، الطفل جان رامز وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبدالخالق، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي فيلمز والطاهر ميديا وفيلم سكوير.

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أمير كرارة ينافس على جائزة أفضل ممثل دور أول بمهرجان القاهرة للدراما

 

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"البعبع" لـ أمير كرارة يحافظ على المركز الثانى فى إيرادات شباك التذاكر

آخر أعمال أمير كرارة السينمائية

ويعتبر فيلم البعبع عودة لـ“كرارة” بعد غياب 3 سنوات كاملة، إذ قدم آخر أفلامه “كازابلانكا” الذى عرض فى عام 2019 وحقق إيرادات بلغت 80 مليون جنيه، وشارك فى بطولته غادة عادل، إياد نصار، عمرو عبدالجليل، لبلبة، أحمد داش، وخلال العامين الماضيين اكتفى كرارة بالظهور كضيف شرف في السينما خلال فيلمى “سبع البرمبة” مع رامز جلال و"موسى" مع كريم محمود عبدالعزيز.

مسلسل سوق الكانتو رمضان 2023

وخاض أمير كرارة المنافسة الرمضانية الماضية بمسلسل سوق الكانتو في شهر، وشارك في بطولته مى عزالدين، فتحى عبدالوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبدالعزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، ندا موسى،  تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبدالخالق، أحمد التهامى، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.

وتدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في إطار تشويقي حول أواخر عشرينيات القرن الماضي؛ إذ تقع مجموعة من الأحداث بها نشوب معارك بين أمير كرارة وبائع في سوق الكانتو، ليتحول إلى بلطجي ويهتم بجمع الإتاوات من البائعين.

أمير كرارة كرارة البعبع سينما فيلم البعبع إيرادات 44 مليون جنيه

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