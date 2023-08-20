أمير كرارة ينافس على جائزة أفضل ممثل دور أول بمهرجان القاهرة للدراما

ينافس النجم أمير كرارة على جائزة أفضل ممثل دور أول عن دوره في مسلسل “سوق الكانتو” الذي عرض خلال موسم رمضان الماضي، وذلك ضمن مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية المقرر إقامته يوم 24 أغسطس بالعلمين.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.

ويأتى تنظيم الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما فى إطار سعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية -الشريك الاستراتيجى للمهرجان – بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية وذلك لتحفيز الإبداع وتنمية صناعة الإنتاج الفني وتعزيز دور الدراما التنويرى فى تشكيل وعى المجتمع.

ويعد مهرجان العلمين الحدث الأكبر فى عالم الترفيه بالشرق الأوسط وبدأت أولى فعالياته الخميس 13 يوليو الماضى واستمر طوال موسم الصيف وضم الكثير من الحفلات لكبار نجوم الوطن العربى والفعاليات الرياضية والفنية وعروض الأزياء.