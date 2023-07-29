السبت 29 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"البعبع" لـ أمير كرارة يحافظ على المركز الثاني في إيرادات شباك التذاكر

البعبع
البعبع

حقق فيلم "البعبع" بطولة الفنان أمير كرارة، أمس الجمعة، إيرادات بلغت 584.971 جنيهًَا، ليأتي الفيلم في المركز الثاني، بعد فيلم "بيت الروبي" بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، الذي تصدّر إيرادات شباك التذاكر منذ بدء موسم عيد الأضحى المبارك. 

وارتفع إجمالي إيرادات فيلم "البعبع" إلى 38 مليونًا و621 ألف جنيه، خلال 35 ليلة عرض.

ويشارك في بطولة فيلم "البعبع" كل من: أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبدالرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد عبدالعظيم، محمد محمود، هشام الشاذلى، الطفل جان رامز، وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبدالخالق، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.

وشهد موسم عيد الأضحى منافسة 4 أفلام على شباك التذاكر وهي: فيلم  "بيت الروبي"، بطولة كريم عبدالعزيز و كريم محمود عبد العزيز ونور اللبنانية و تارا عماد و إخراج بيتر ميمي، و فيلم "البعبع" من بطولة أمير كرارة و ياسمين صبري و محمد عبد الرحمن توتا و باسم سمرة و محمد أنور و إخراج حسين المنباوي، و فيلم "تاج" بطولة تامر حسني ودينا الشربيني و عمرو عبدالجليل و ساندي و إخراج سارة وفيق، و فيلم "مستر إكس" من بطولة أحمد فهمي و هنا الزاهد و إخراج أحمد عبد الوهاب. 

البعبع فيلم البعبع إيرادات فيلم البعبع البعبع أمير كرارة إيرادات افلام موسم عيد الأضحى

الأكثر قراءة

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

الدم يغطي المكان.. صور من موقع طعن عامل لطليقته وابنته في نادي زفتى بالغربية

حبس المتهم بطعن طليقته وابنته داخل نادي زفتى بالغربية

نتيجة 3 ثانوي أزهر| نتيجة الثانوية الأزهرية 2023 برقم الجلوس

بالأسماء.. 4 مصابين إثر انقلاب سيارة بطريق الإسكندرية - مطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

روسيا وإفريقيا ورؤية مصر

سارة شريف

30 أسبوعًا من الانقسام

صفاء النجار

طى الغضب «2-2»

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «2-3»

وائل لطفي

الحكومة وإدارة الأزمات

ماجد حبته

استقرار إفريقيا.. وروسيا

محمد عبدالعزيز

رحل الطفل المعمّر

د هند جاد

إلى جناب الكوماندا المهم..!

صور

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية: محاولات الجانب الإسرائيلى تقسيم الأقصى لن تنال من كونه وقفًا إسلاميًا خالصًا

مصر تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى.. وتحذر من عواقب خطيرة

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟