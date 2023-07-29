"البعبع" لـ أمير كرارة يحافظ على المركز الثاني في إيرادات شباك التذاكر

حقق فيلم "البعبع" بطولة الفنان أمير كرارة، أمس الجمعة، إيرادات بلغت 584.971 جنيهًَا، ليأتي الفيلم في المركز الثاني، بعد فيلم "بيت الروبي" بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، الذي تصدّر إيرادات شباك التذاكر منذ بدء موسم عيد الأضحى المبارك.

وارتفع إجمالي إيرادات فيلم "البعبع" إلى 38 مليونًا و621 ألف جنيه، خلال 35 ليلة عرض.

ويشارك في بطولة فيلم "البعبع" كل من: أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبدالرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد عبدالعظيم، محمد محمود، هشام الشاذلى، الطفل جان رامز، وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبدالخالق، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.

وشهد موسم عيد الأضحى منافسة 4 أفلام على شباك التذاكر وهي: فيلم "بيت الروبي"، بطولة كريم عبدالعزيز و كريم محمود عبد العزيز ونور اللبنانية و تارا عماد و إخراج بيتر ميمي، و فيلم "البعبع" من بطولة أمير كرارة و ياسمين صبري و محمد عبد الرحمن توتا و باسم سمرة و محمد أنور و إخراج حسين المنباوي، و فيلم "تاج" بطولة تامر حسني ودينا الشربيني و عمرو عبدالجليل و ساندي و إخراج سارة وفيق، و فيلم "مستر إكس" من بطولة أحمد فهمي و هنا الزاهد و إخراج أحمد عبد الوهاب.