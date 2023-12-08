أسرة مسلسل "بيت الرفاعي" تبدأ تصوير أولى مشاهد العمل اليوم

بدأ صناع مسلسل “بيت الرفاعي” الذي يخوض بطولته كلا من النجم امير كرارة والنجم أحمد رزق، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.

وقال الفنان أحمد رزق في تصريح لـ“الدستور” إن أسرة المسلسل بدأوا تصوير أولى مشاهد العمل اليوم داخل اللوكيشن المخصص للمسلسل، بقيادة المخرج أحمد نادر جلال، متمنيا أن العمل ينال إعجاب الجمهور.

ويشارك في مسلسل بيت الرفاعي العديد من الفنانين مع أمير كرارة وصفاء الطوخي، منهم: ميرنا جميل، أحمد رزق، سيد رجب، دنيا المصري، عايدة رياض، ريم مصطفى، أحمد فؤاد سليم، محمد لطفي، ويعد المسلسل من تأليف بيتر ميمي، وتحت قيادة المخرج أحمد نادر جلال.

وقدم أحمد رزق في شهر رمضان الماضي مسلسل "حضرة العمدة" والذى شارك في بطولته روبي، محمود عبد المغني، وفاء عامر، سميحة أيوب، بسمة، ادوارد، دينا، أحمد بدير، صلاح عبد الله، نهلة سلامة، إيهاب فهمي، محمود حافظ، محمد محمود عبد العزيز، حسام داغر، محمد مهران، محمد الصاوى، كريم عبد الخالق، صولا عمر، دنيا جمعة، زينب العبد، أحمد أبو زيد وخلود عز وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب.

وينتظر أحمد رزق عرض مسلسل "حرب الجبالي" الذي انتهى من تصويره العام الماضى، ويشارك فى بطولته سوسن بدر، هبة مجدى، نسرين أمين، رياض الخولى، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أشرف عبد الغفور، خالد كمال، أحمد عزمى، دنيا المصري صفوة وعدد آخر من الفنانين جارى التعاقد معهم، وهو تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

يذكر أن أمير كرارة قدم في شهر رمضان الماضي مسلسل "سوق الكانتو" وشارك في بطولته مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، ندا موسى، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي.