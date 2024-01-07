الأحد 07 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نور النبوي وأبطال فيلم "الحريفة" يفاجئون الجمهور بسينمات القاهرة

جريدة الدستور

حرص صناع فيلم الحريفة وأبطاله الفنان نور النبوي وأحمد غزي وكزبرة على مشاهدة «الحريفة»، مع الجمهور، بإحدى السينمات بالقاهرة.

كما ظهر تفاعل كبير من الجمهور معهم، وكانت السينما كاملة العدد من الشباب من الجنسين الذين عبروا عن حبهم للنجمين الصاعدين وسعادتهم بلقائهما والتقاط الصور معهما. 

 


ووجه نور النبوي لهم رسالة خاصة عقب انتهاء الفيلم يشكرهم خلالها على دعمه ومساندته بأولى بطولاته بالسينما.

وتدور أحداث فيلم الحريفة، حول شاب يدعي ماجد، وتنقلب حياته رأسًا علي عقب وينتقل من مدرسته الدولية إلى أخرى حكومية لينطلق مع شباب آخرين ويبدأ حياة جديدة، إذ تتناول أحداث الفيلم لعبة كرة القدم، وحلم الكثير من الشباب بها.

الفيلم من بطولة نور النبوي، كزبرة، خالد الذهبي، لينا إيهاب، وآخرين من إخراج رؤوف السيد، وتأليف إياد صالح.

فيلم الحريفة صناع فيلم الحريفه نور النبوي الحريفة السينما نور السينمات

مواد متعلقة

معلومات توعوية وأحداث متماسكة.. 5 أسباب تجعلك تشاهد مسلسل حالة خاصة

موعد ومكان عزاء والدة المطربة لطيفة

بين الغناء والرياضة والمغامرة.. قائمة البرامج الجديدة على "cbc"

رسالة مؤثرة من كندة علوش لوائل الدحدوح بعد استشهاد ابنه

بعد استشهاد نجله.. أكرم حسنى لصحفى فلسطينى: لا توجد كلمات توفى حقك

غدًا.. المطربة سمية درويش فى سهرة غنائية على قناة الحياة

"ليك غلاوة عندى".. رامى صبرى يطلق آخر أغانى ألبومه "النهايات أخلاق" (فيديو)

خلال أيام.. حسن شاكوش يستعد لطرح أغنية جديدة "يرضيك أقول عليك"

الأكثر قراءة

الحكومة تكشف السعر المتوقع للجنيه أمام الدولار فى 2024

القفز للأمام.. ماذا سيفعل الرئيس السيسى فى اقتصاد مصر من 2024 إلى 2030؟

وزير الخارجية الأمريكى عن استشهاد نجل "وائل الدحدوح": أنا آسف

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع رمضان صبحى لاعب بيراميدز (انفراد)

«الدستور» تفند أكاذيب «الإخوان» حول «قانون الأراضى الصحراوية»

أسامة كمال: الجميع يترقب مجهولًا قادمًا فى منطقتنا العربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الفلاح الحصيف.. ومفرخة المماليك

وائل لطفي

ثقافة الفقر!

ماجد حبته

إشعال القرن الإفريقى!

محمد عبدالعزيز

بالمحبة.. معًا سنتجاوزها

لواء.حمدى البطران

انتفاضات شيوعية فى الصعيد

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

د.أحمد الخميسى

صلاح جاهين.. ميلاد يتجدد

وائل لطفي

مميزات مصر التى ننساها ويذكرها الآخرون!!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يقتلعون 250 شتلة زيتون جنوب بيت لحم ويسرقون المحاصيل الزراعية

انقسام مستمر.. تغيب وزراء حكومة نتنياهو عن الاجتماع الوزارى بسبب حرب غزة

الاحتلال يغلق عدة طرق شمال رام الله ويعرقل حركة الفلسطينيين