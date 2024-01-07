الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

غدا.. المطربة سمية درويش في سهرة غنائية على قناة الحياة

سمية درويش
سمية درويش

 يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي المطربة سمية درويش في سهرة غنائية، وفي حلقة فنية خاصة، من برنامج "واحد من الناس" بقناة الحياة في العاشرة مساء غدا، لتشدو بباقة من أجمل الأغاني.

وتتحدث  “سمية” عن إصدارها ألبوم كامل وعمرها 16 سنة، وأغنيتها الشهيرة بعنوان (قلب وراح ) وفازت بجوائز كثيرة، وأهم ذكرياتها معاها، كما تتحدث عن تجربتها كملحنة وممثلة.

كما تتحدث عن ألبوماتها الفنية (بقيت بتوحشنى ) و(مش سهلة) و(جديدة)، وأهم وأقرب الاغاني إلى قلبها وأيضا أهم أعمالها الغنائية.

 تفاصيل مشاركتها بالغناء فى عدد من الأعمال الفنية


وتتحدث عن مشاركتها بالغناء فى عدد من الأعمال الفنية فى فيلم "نقطة رجوع"، و"كشف حساب"، و"بركة"،"بنت من الزمن ده"، ومشاركتها بالتمثيل فى فيلم كشف حساب، يذاع برنامج "واحد من الناس" في العاشرة مساء غدا على شاشة قناة الحياة.

ويذكر أن آخر أعمال المطربة سمية درويش كانت أغنية بعنوان الرجل الشرقي، الأغنية كانت من كلمات أحمد علاء الدين وألحان أحمد البرازيلي وتوزيع أسامة عبد الهادي وماكساج محمود علاء ومنتج فني محمود علاء ومدير تصوير مصطفى فيرونا وإخراج نبيل مكاوي وإنتاج مزيكا .

عمرو الليثي المطربة سمية درويش سمية درويش سهرة غنائية برنامج واحد من الناس

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