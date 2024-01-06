أحمد الفيشاوى يطرح البرومو الرسمى لفيلم "عادل مش عادل"

طرح الفنان أحمد الفيشاوي البرومو الرسمي لفيلم "عادل مش عادل" المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة بجميع دور العرض السينمائية في مصر والوطن العربي.

فيلم "عادل مش عادل" من بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، أوتاكا، بدرية طلبة، أحمد بجة، ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربة نوال صاحبة أغنية "مخاصماك" والتي تصدرت ترند المواقع الاجتماعية وحصلت على أكثر من ١٣٠ مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، والفيلم إنتاج عز غنيم وهيثم حسن في أول تعاون مشترك بين الشركتين وقصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري.

ويسجل أحمد الفيشاوي بفيلم "عادل مش عادل" التعاون الثالث مع المخرج أحمد يسري، بعد أن حققا نجاحًا كبيرًا في فيلمي "ريستا" و"45 يوم".

ويستعد الفنان أحمد الفيشاوي لخوض تجربة سينمائية جديدة بالتعاقد على فيلم "بنقدّر ظروفك" في الفترة المقبلة.