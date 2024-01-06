سماح أنور توجه نصائح مهمة للشباب المقبلين على الزواج

وجهت الفنانة سماح أنور نصائح مهمة للشباب المقبلين على الزواج وتحديدا الذين يدخلون في علاقات عاطفية والبوح بمشاعرهم لبعضهما البعض.

وشاركت “سماح” مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام” تكشف فيه حقيقة العلاقات العاطفية بين الشباب من وجهة نظر خاصة بها، حيث ترى أن الشباب دائما متسرعين في قراراتهم، بالإضافة إلى أنهم لم يروا الإيجابيات.

وأشارت إلى أنها ترى أن الطرفين بعد البوح بمشاعرهم لبعضهما البعض، لا يرون إلا السلبيات وهو ما يؤدي لعدم فهم وعدم استكمال المسيرة معا.

https://www.instagram.com/reel/C1w8_D2oWy2/?igsh=OXRnNDVoYW42N2t5