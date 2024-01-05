الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"النهايات أخلاق".. رامي صبري يتصدر الترند بـ 3 أغنيات من ألبومه الجديد (فيديو)

المطرب رامي صبري
المطرب رامي صبري

استطاع المطرب رامي صبري أن يحقق نجاح كبير ونسب مشاهدات عالية بطرح ألبومه الجديد “النهايات أخلاق”، حيث سيطر على قائمة الاكثر مشاهدة على منصات البحث بـ 3 اغنيات.

أغنية “بحكي عليكي”

وتأتي أغنية بحكي عليكي في قائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب، وتخطت الـ 100 ألف مشاهدة خلال ساعات من طرحها، وهي ألحان مدين، وكلمات أحمد علي موسى، وتوزيع امين نبيل.

 

أغنية بين الحيطان

حققت أغنية بين حيطان 178 ألف مشاهدة خلال يوم من طرحها على يوتيوب، بين الحيطان من كلمات عمرو المصري وألحان وتوزيع ومكس وماستر عمرو الخضري  وجيتار مصطفى نصر.

 

أغنية النهايات أخلاق

وهي الأغنية الماستر والذي يحمل اسمها الألبوم الجديد للمطرب رامي صبري، من كلمات أحمد جابر ومن ألحان محمد شحاتة وتوزيع مكس ماستر وسام عبد المنعم وجيتار شريف فهمي ووتريات تامر غنيم.

وأعدّ رامي صبري مجموعة من المفاجآت التي سيقدمها لجمهوره خلال الساعات القادمة ضمن انطلاقة ألبومه الجديد حيث عكف خلال الفترة الماضية على اختيار أفضل الكلمات والألحان.

وطرح رامي، عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي البوستر التشويقي للألبوم الجديد معلقا عليه بـ"قريبًا".

ويتعاون رامي في الألبوم الجديد مع عدد كبير من أشهر صناع الموسيقى في مصر من شعراء وملحنين وموزعين ويقدم خلال الألبوم الجديد مجموعة من المفاجآت.

وانتهى خلال الفترة الماضية من تصوير أغنية جديدة من ألبومه الجديد على طريقة الفيديو كليب يطرحها خلال الفترة القادمة.

كما طرح قبلها أغنية "ملك الفرفشة" من كلمات تامر حسين وألحان رامى صبرى، فيما يتعاون لأول مرة مع الموزعين الموسيقيين أحمد خليل وكريم شيندى فى توزيع الأغنية.

المطرب رامي صبري النهايات أخلاق أغنية بحكي عليكي أغنية بين الحيطان أغنية النهايات أخلاق

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