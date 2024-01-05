الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مي كساب لـ "الدستور": ألبوم "أنا ماما" في السوق قريبًا

مي كساب
مي كساب

تستعد الفنانة مي كساب لطرح ألبوم غنائي جديد خلال الفترة القليلة المقبلة، يحمل عنوان “أنا ماما”، وانتهت من تسجيل معظم أغنياته، وتسعى لطرحه بالكامل قريبا.

وقالت “مي” في تصريح خاص لـ“الدستور”، إنها تواصل تسجيل آخر أغنيات الألبوم، والتي حرصت على التأني في اختيار مضمون أغنياته، لافتة إلى أنها قررت اختيار أغنية “أنا ماما” لتكون الأغنية الماستر للألبوم ويحمل اسمها، مشيرة إلى أنها ستطرح الألبوم بالكامل بالأسواق وقناتها الرسمية على يوتيوب، فور الانتهاء منه بالكامل.

وتعاونت مى كساب فى الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين منهم محمد عاطف، تامر على، أوكا، عزيز الشافعي ، حسن عطية، برازيلى، ويحمل الألبوم بجانب أغنية “انا ماما” كل من: “زن زن” و"يا عم الناس" و"انهيار في انهيار"، و"أنا في ضهره"، و"أنا زعلت" و"يا مسافر".
 
يذكرأن أخر ألبومات مى كساب كانت فى 2019 بعنوان "أنا لسه هنا"، والذى ضم 12 أغنية، تعاونت فيها مع عدد كبيرمن الشعراء والملحنين، ومن أبرز الشعراء محمد عاطف، أمير طعيمة، نصر الدين ناجى، أحمد المالكى، حسن عطية، أحمد مزوق، أما الملحنين فهم محمد يحيى، عزيز الشافعى، محمدى، رامى جمال، مدين، اورتيجا، وجميع أغنيات الألبوم من توزيع أوكا.

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