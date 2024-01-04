الخميس 04 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رامي صبري يطرح أجدد أغنيات ألبومه الجديد "حلفتك بالليالي"

رامي صبري
رامي صبري

واصل النجم رامي صبري إطلاق أغاني ألبومه الجديد "النهايات أخلاق" حيث أطلق قبل قليل أغنيته الرابعة باسم "حلفتك بالليالي".

الأغنية الجديدة من كلمات عمرو المصري ومن ألحان عمر الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري، وتأتي الأغنية بعد إطلاق ٣ أغاني عصر اليوم وهم " النهايات أخلاق وبين الحيطان وبحكي عليكي" وخلال ساعات معدودة تصدرت الأغنيات تريند موقع التواصل الاجتماعي إكس.

تقول كلمات أغنية حلفتك باليالي:
بتوحشني ولو اودام عيني وشايفك ولما تغيب بتاخد حتة مني معاك 
فوحياتي ولو ليا غلاوة عندك
متبعدنيش بعيد عنك
مفيش نبعد ومش هنساك

حلفتك بالليالي والشوق اللي ما بينا خليك جمبي استنى انا بعدك مش هرتاح
عايزاك تفضل وباقي ع الوعد على اتفاقنا انسى حكاية فراقنا وبلاش نعيش في جراح

حلفتك بالليالي والشوق اللي ما بينا.. خليك جمبي استنى انا بعدك مش هرتاح

عايزاك تفضل وباقي ع الوعد على اتفاقنا انسى حكاية فراقنا وبلاش نعيش في جراح

بكلم نفسي لو زعلك مطول يوم
وعيني بتصحى وبفكر مشوفش النوم
فتتخيل لو انت روحت مني أموت
مفيش من بعد صوتك صوت
دا قلبي نبضه مش هيقوم
حلفتك بالليالي

النهايات أخلاق حلفتك بالليالي رامى صبرى الأغنية الجديدة عمرو المصري عمر الشاذلي

مواد متعلقة

أحمد العوضى يشارك جمهوره مشاهد من "الإسكندرانى" بمدينة نصر وإسكندرية

"بحكي عليكي".. تفاصيل رابع أغنيات ألبوم رامي صبري الجديد

بتول عرفة: كارول سماحة فنانة استثنائية ومختلفة وأعمالنا حققت 100 مليون مشاهدة

حسين فهمي ضيف شرف.. تفاصيل حفل جائزة ساويرس الثقافية في دورته الـ19

تكريم الموسيقار الراحل عبده داغر وصناع فيلمه بـ"الثقافة السينمائية"

مصطفي شعبان: فخور بالانضمام لاتحاد إذاعات وتلفزيونات منظمة التعاون الإسلامي

بعد نجاحها في الفتوة والاختيار.. غفران تطرح أغنية "مستفز" على يوتيوب

خلال ساعات.. تامر حسني ينضم لترندات يوتيوب بكواليس "موحشتكيش"

الأكثر قراءة

عاجل.. محمد صلاح ينضم لمعسكر الفراعنة استعدادًا لأمم إفريقيا

شهادات ادخار بنكى مصر والأهلى 23.5% و27%.. موعد الطرح أون لاين والعائد

عام التحدى.. اقتصاديون يكتبون «روشتة» حل أزمتى التضخم والدولار فى 2024

قرار عاجل من حماية المستهلك.. تغير أرقامها وتؤكد رقم الخط الساخن

عاجل.. خطة الحكومة: ترشيد إنفاق النقد الأجنبى.. عدم صرف المنح على المكافآت والاستشارات

قصة مسلسل حالة خاصة.. مواعيد عرض الحلقة الـ 3 و4 وأبرز أبطاله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاشور

مصر.. باب العرب وملاذ المغتربين

جرجس شكرى

صاحب الرسالة.. لويس عوض.. محطات من رحلة مفكر شجاع

د. محمد عفيفي

السادات والسينما

وائل لطفي

دم درامى جديد

خالد حريب

ما بعد الموسوى والعارورى

ماجد حبته

وفدان من الكونجرس

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

د. سلوى جودة

الفنان أحمد عبدالكريم وفلسفة الطبيعة والمحاكاة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو وحكومته يتعمدون استبدال جريمة التهجير القسري بـ"الهجرة الطوعية"

الاحتلال الإسرائيلي يشق طرقا استعمارية على أراضي "مسافر يطا"

أبوردينة: استمرار العدوان على غزة والضفة لن يجلب الأمن والاستقرار