رامي صبري يطرح أجدد أغنيات ألبومه الجديد "حلفتك بالليالي"

واصل النجم رامي صبري إطلاق أغاني ألبومه الجديد "النهايات أخلاق" حيث أطلق قبل قليل أغنيته الرابعة باسم "حلفتك بالليالي".

الأغنية الجديدة من كلمات عمرو المصري ومن ألحان عمر الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري، وتأتي الأغنية بعد إطلاق ٣ أغاني عصر اليوم وهم " النهايات أخلاق وبين الحيطان وبحكي عليكي" وخلال ساعات معدودة تصدرت الأغنيات تريند موقع التواصل الاجتماعي إكس.

تقول كلمات أغنية حلفتك باليالي:

بتوحشني ولو اودام عيني وشايفك ولما تغيب بتاخد حتة مني معاك

فوحياتي ولو ليا غلاوة عندك

متبعدنيش بعيد عنك

مفيش نبعد ومش هنساك

حلفتك بالليالي والشوق اللي ما بينا خليك جمبي استنى انا بعدك مش هرتاح

عايزاك تفضل وباقي ع الوعد على اتفاقنا انسى حكاية فراقنا وبلاش نعيش في جراح

حلفتك بالليالي والشوق اللي ما بينا.. خليك جمبي استنى انا بعدك مش هرتاح

عايزاك تفضل وباقي ع الوعد على اتفاقنا انسى حكاية فراقنا وبلاش نعيش في جراح

بكلم نفسي لو زعلك مطول يوم

وعيني بتصحى وبفكر مشوفش النوم

فتتخيل لو انت روحت مني أموت

مفيش من بعد صوتك صوت

دا قلبي نبضه مش هيقوم

حلفتك بالليالي