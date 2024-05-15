الأربعاء 15 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الفريق كامل الوزير يكشف تفاصيل تطوير النقل النهرى فى مصر بحلول 2030

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير وزير النقل

أعرب الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن تقديره للنقل النهري وأهميته البالغة في تحسين منظومة النقل المصرية، مشيرًا إلى أنه يتمتع بميزة التكلفة المنخفضة مقارنةً بالنقل البري بالشاحنات، وكان يخضع لإشراف عدة وزارات.

وأوضح الوزير خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، الذي يُبث عبر قناة "صدى البلد"، مباشرةً من ميناء السخنة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدر توجيهاته بتوحيد الجهود والمسئوليات تحت مظلة هيئة النقل النهري، الجهة الرئيسية للإشراف على كافة جوانب النقل النهري.

وتابع الوزير مؤكدًا أن العمل جارٍ على تكثيف أعمال التكريك في النيل بواسطة كراكات مصرية لتحسين الممر الملاحي، مع توقعات بعودة النقل النهري لأوجه بحلول العام 2030، كما شدد على أن الدعم المالي الكافي للمشروعات يعزز فرص نجاحها وتميزها، مشيرًا إلى أن المشروعات ذات العائد الاقتصادي الجيد تحظى بموافقة الرئيس السيسي، لما تقدمه من فرص عمل للشعب المصري.

وأضاف وزير النقل، أن الوزارة تعمل جاهدةً لتوفير كل مقومات النجاح للمشروعات القومية، من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة وتذليل العقبات، مؤكدًا وجود قيادات ومساعدين متميزين في إدارة الموانئ البرية والجافة والطرق والكباري، قادرين على حمل مسئولياتهم بكفاءة.

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