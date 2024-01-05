الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد رمضان لجمهوره: "جاهزين لافتتاح كأس الأمم الإفريقية وأغنيتى الجديدة؟"

محمد رمضان
محمد رمضان

أعلن الفنان محمد رمضان، اليوم الجمعة، عن طرح أغنيته الجديدة "عربي ولا إيه" في وقت يستعد فيه لإحياء حفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية كان 2023.

وشارك رمضان مقطع فيديو له برفقة أسرته أثناء عودتهم من الخارج، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وعلق: "العودة لمنزلنا في مصر، جاهزين لافتتاح كأس الأمم الافريقية، ولا جاهزين لأغنية عربي ولا إيه يا رمضان؟ ثقة في الله نجاح".

من جهة أخرى، يواصل حاليًا الفنان محمد رمضان التحضيرات لفيلمه الجديد وهو "أسد وأسود"، وكان كشف تفاصيل العمل في مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية السعودية: "بحضر لفيلم أسد أسود بنصور 60% منه في المملكة العربية السعودية و40% منه في مصر، تأليف وإخراج محمد دياب".

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان كان فيلم "ع الزيرو"، والذي عرض ضمن أفلام صيف 2023، شارك في بطولة فيلم "ع الزيرو" بجانب محمد رمضان عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوي، إسلام إبراهيم، ومن تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

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