الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد العوضى يشارك جمهوره مشاهد من "الإسكندرانى" بمدينة نصر وإسكندرية

فيلم «الاسكندراني»
فيلم «الاسكندراني»

فاجأ الفنان أحمد العوضي جمهوره بالإعلان عن حضوره فيلم "الاسكندراني" برفقة جمهوره في سينما سيتي ستارز بمدينة نصر الوم، وذلك في حفلة التاسعة مساء، كما يحضر مع جمهور الإسكندرية غدًا.

وشارك العوضي، في منشور عبر "فيسبوك" وعلق قائلاً: "هكون معاكم في سيتي ستارز إن شاء الله كمان ساعتين حفلة الساعه ٩ أحضر معاكم الفيلم، وبكره إن شاء الله هحضر الفيلم في إسكندريه مع كل اخواتي".

وحضر العرض الخاص صناع الفيلم المخرج خالد يوسف، نسرين عكاشة ابنة الراحل أسامة أنور عكاشة، أحمد العوضى، زينة، عصام السقا، محمود حافظ، محمد رضوان، تسنيم مطر، مايا فارس إضافة إلى الكاتبة، نبيلة عبيد، محمود قابيل، المنتج محمد العدل، مجدى فكرى، المخرج مجدى أحمد على.

وتواجد في العرض الخاص لمشاهدة الفيلم أيضًا المخرج محمد فاضل وزوجته الفنانة فردوس عبد الحميد، دكتور خالد عبد الجليل، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، عصام كاريكا، سناء يوسف، عمر زهران، الفنانة انجى أباظة، الفنانة ياسمين كساب، حنان مفيد فوزى، وعدد آخر من الفنانين الذين حضروا لتهنئة صناع الفيلم بطرحه في السينمات.

"الإسكندرانى" تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف ويشارك فى بطولته حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف.

الفيلم يعيد خالد يوسف إلى السينما بعد غياب 5 سنوات منذ تقديم فيلم "كارما"، الذى تم عرضه عام 2018، وشارك في بطولته عمرو سعد، زينة غادة عبد الرازق، خالد الصاوى، ماجد المصرى، وفاء عامر، مجدى كامل، دلال عبد العزيز، إيهاب فهمى، مصطفى درويش، سارة التونسى، عمر زهران ومن تأليف خالد يوسف.

الإسكندراني سينما سيتي ستارز الإسكندرية أحمد العوضي العوضي

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