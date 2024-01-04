الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تكريم الموسيقار الراحل عبده داغر وصناع فيلمه بـ"الثقافة السينمائية"

جانب من تكريم الموسيقار
جانب من تكريم الموسيقار الراحل عبده داغر

في إطار حرص وزارة الثقافة على تكريم القامات الفنية والسينمائية أقام مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومي للسينما، برئاسة مدير التصوير د.حسين بكر، أمسية سينمائية عرض خلالها الفيلم التسجيلي "عبده داغر" للمخرج والمصور الفنان "وحيد مخيمر".

تدور أحداثه حول حياة وألحان الموسيقار العالمي "عبده داغر"، الفيلم من إنتاج المركز القومي للسينما، مونتاج مها رشدي مدير إنتاج أحمد رفاعي تصوير بدوي ترك.

وبدأت الفعاليات بكلمة رئيس المركز د.حسين بكر وتحدث خلالها عن الفنان الكبير وكيف كان دائما بعيدا عن الأضواء ووهب حياته لفنه وأن المركز بصدد انتاج العديد من نوعية هذه الأفلام التي تتحدث عن الرموز المصرية وأن المركز بصدد انتاج الفيلم التسجيلي بليغ حمدي للمخرج حسين بكر.

ثم قام د.حسين بكر بتسليم شهادات لتكريم اسم الراحل عبده داغر لنجله د.خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية وتكريم المخرج وحيد مخيمر والناقد الموسيقي د.محمد سعد والمونتيرة مها رشدي ومدير التصوير بدوي ترك ومدير الانتاج أحمد رفاعي، ثم تحدث عن الموسيقار الراحل  الناقد الموسيقي د.محمد سعد مؤلف كتاب ساحر الكمان الذي تناول فيه سيرته الذاتية وكيف تأثر في بداية حياته بحفظه للقرأن الكريم وكيف وصل للعالمية.

وتحدث د.خالد داغر عن والده الموسيقار الذي كان يعتبر منزله واحة للموسيقين بمختلف الأعمار والجنسيات، وكيف انه حفظ القرآن الكريم، ثم رحلته مع تعلم الموسيقى، حتى أصبح أشهر موسيقار وعازف كمان عالمي ووضع له تمثال بجوار بيتهوفن وموتسارت بحديقة الخالدين بألمانيا وتحدث ايضا المخرج وحيد مخيمر والمونتيرة مها رشدي ومدير الإنتاج عن ذكرياتهم اثناء تصوير الفيلم.

حضر الندوة المخرج اشرف فايق والكاتب الصحفي سيد محمود والاستاذ محمد بهجت مدير تحرير الاهرام ولفيف من المهتمين بالثقافة السينمائية.

والسينمائية السينمائية وزارة الثقافة القامات الفنية القومي للسينما الدكتور حسين بكر

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