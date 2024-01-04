"بحكي عليكي".. تفاصيل رابع أغنيات ألبوم رامي صبري الجديد

طرح المطرب رامي صبري رابع أغنيات البومه الجديد “النهايات أخلاق” التي تحمل عنوان “بحكي عليكي”، منذ قليل، عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

وأغنية بحكي عليكي ألحان مدين، وكلمات أحمد علي موسى، وتوزيع امين نبيل.

تقول كلمات الأغنية:

وملهاش طعم أيامي

بطيء الوقت مبيمشيش



وصوتك سامعة بوداني

كأنك جمبي مبعدتيش

وطول الوقت انا فاكرك بموت كل ما افتكرتك يادوب بالاسم بس بعيش

وأنا بحكي عليكي ساعات بتنزل دمعة من عيني

ويعلم ربنا إني خلاص هموت علشان وحشتيني

خلفتي الوعد كدا معقول مشيتي حبييتي سبتيني.

مبتكلمش غير عنك

واعيد في كلامي وافضل ازيد

وايه يا حبيبتي غير سيرتك يريح قلبي وانتي بعيد

قليل الحيلة وبعاني ماهو انتي تملي وحشاني

وفاكرك عمري يوم مانسيت.

والأغنية الأولى لرامي في ألبومه الجديد باسم النهايات أخلاق وهي الأغنية الرئيسية للألبوم الجديد، وهي من كلمات أحمد جابر ومن ألحان محمد شحاتة وتوزيع مكس ماستر وسام عبد المنعم وجيتار شريف فهمي ووتريات تامر غنيم.

وجاءت الأغنية الثانية لنجم العرب رامي صبري باسم بين الحيطان من كلمات عمرو المصري وألحان وتوزيع ومكس وماستر عمرو الخضري وجيتار مصطفى نصر.

شملت الانطلاقة الأولى لألبوم رامي صبري الجديد أغنية حلفتك بالليالي وهي من كلمات عمرو المصري ومن ألحان عمرو الشاذلي وتوزيع مكس ماستر عمرو الخضري وتشيلو إيهاب سمير وجيتار مصطفى نصر.