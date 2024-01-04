الخميس 04 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"ما اتفقناش".. أغنية دعائية ثانية من "درويلة" بطولة عمرو عبد الجليل

درويلة
"درويلة"

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "درويلة" الأغنية الدعائية الثانية للعمل والتى حملت اسم "ما اتفقناش" للمطرب عمرو جابر على خُطى موسيقى الدراما والحزن، وذلك على يوتيوب قبل طرحه في دور العرض السينمائي فى مصر والوطن العربى خلال الفترة المقبلة.

تقول كلمات الأغنية:

ما اتفقناش تكون واحشني و معرفش اكلمك
زي انسان محبوس ف مخه و عايش يرسمك
ليه تسيب ليه يخيب ظني فيك واكلمك
ملقاش رد ليه تصد ليه مانعني افهمك.

أنك كنت الي فات و اللي جي و دلوقت
واني راسم ١٠٠ حكاية لسه مجاش عليها الوقت
واني صعب و انه رعب العمر بعدك و اني اموت 
فبعدي عنك ، بس انت سيبت قبلي و سبقت.

كان نفسي احس أنك حاولت تكسب خاطري حتي مرة
استحملت معاك حاجات و زكريات و حكاوي مُرة
جيت عليا و قولت عادي كنت بتضايق و اداري 
بعت نفسي وكنت شاري معاك حياتي ألف مرة.

ما اتفقناش تكون واحشني و معرفش اكلمك
زي انسان محبوس ف مخه و عايش يرسمك
ليه تسيب ليه يخيب ظني فيك واكلمك
ملقاش رد ليه تصد ليه مانعني افهمك.

‎اللي خفت اكسر بخاطره كسرني انا وخاطرى

واللي مشيت عشانه الدنيا ممشيش خطوة واحدة وسابني
اللي حاربت عشانه الناس و الدنيا بحالها بتعارضني
هو هو نفس الانسان اللي فالاخر خذلني.

ليه تبيعني ليه تسيبني وسط زحمة الطريق
ليه تسيبني للبكاء و دموعي اموت فيها غريق
ليه تفوتني وسط ليلي اغني وحدي للحيطان
ليه نسيت زمان ليه نسيت زماااااااان.

درويلة ما اتفقناش موسيقى الدراما مصر والوطن العربي عمرو عبد الجليل أيتن عامر

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