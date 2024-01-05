الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد ثروت ضمن حضور العرض الخاص لفيلم "عصابة عظيمة" (صور)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

حرص الفنان محمد ثروت على حضور العرض الخاص لفيلم “عصابة عظيمة” الذي تخوض بطولته الفنانة إسعاد يونس، ونخبة من الفنانين.

وظهرت الفنانة إسعاد يونس في البرومو الخاص بالفيلم بشخصية كفيفة بعد تعرضها لحادث، ويتسبب نجلها والذي يجسده الفنان كريم عفيفي في سرقتها والنصب عليها والحجز على منزلها، فقررت استخدام القوة وتشكيل عصابة لاستعادة حقها، ولفت مطرب المهرجانات «عنبة» الأنظار بعد ظهوره خلال الأحداث وتقديمه لبعض الأغاني.

الفيلم من بطولة إسعاد يونس، محمد محمود، كريم عفيفي، رنا رئيس، محمد ثروت، فرح الزاهد، وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج وائل إحسان، وتأليف هاجر الإبياري.

وكشفت الفنانة إسعاد يونس عن سبب اختيارها فيلم "عصابة عظيمة"، الذي تلعب فيه دور امرأة فقدت بصرها.

وأوضحت أنها أعجبت بالشخصية وبما فيها من تحد وابتكار، وأنها لم تردد في قبول العرض رغم أنها تعاملت مع المكفوفين في أفلام سابقة، مؤكدة أن الفيلم يعطي احترامًا.

وقالت إن الشخصية التي تجسدها كانت رياضية وحاصلة على ميدالية أوليمبية، وإنها تستطيع تحديد المسافات بواسطة سمعها ولمسها واتجاه الريح، وإنها اكتسبت هذه القدرات قبل أن تتعرض لحادث أفقدها نظرها.

وأضافت إسعاد يونس أن: الفيلم يتناول موضوع الدفاع عن الأرض والعرض والوطن والبيت، وهو موضوع يهمنا جميعًا، مشيرة إلى أنها تربطها علاقة قوية بأصدقائها المكفوفين، خاصة عمار الشريعي وعمرو سليم، وأنها تعلمت منهم الكثير عن قوتهم الخارقة وقدرتهم على تحقيق أشياء بكل سهولة، وأنها لا تصدق ما يفعلونه.

وذكرت إسعاد يونس أنها استضافت في هذه الحلقة عددًا من نجوم الفيلم، منهم كريم عفيفي ومحمد محمود، وفرح الزاهد، ورنا رئيس، وعنبة، بالإضافة إلى وائل إحسان مخرج الفيلم.

محمد ثروت عصابة عظيمة إسعاد يونس البرومو الخاص بالفيلم العرض الخاص

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