رسالة مؤثرة من كندة علوش لوائل الدحدوح بعد استشهاد ابنه

حرصت الفنانة كندة علوش على مواساة الإعلامي الفلسطيني وائل الدحدوح بعد استشهاد نجله حمزة اليوم، بعد استهداف قوات الاحتلال السيارة التي كان يستقلها جنوب قطاع غزة.

وشاركت الفنانة السورية، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، صورة لدحدوح مصحوبة بآخر رسالة نشرها حمزة البارحة قبل أن تغتاله قوات الاحتلال، والتي قال فيها: "إنّك الصابر المحتسب يا أبي، فلا تيأس من الشفاء ولا تقنط من رحمة الله وكن على يقين أن الله سيجزيك خيرًا لما صبرت".

وأضافت كندة: "كأنه يعلم بأنه راحل فيواسي أباه ويطبطب عليه قبل رحيله.. ما هذه القسوة.. ‏ليت كلماتنا ومواساتنا ودعاءنا وعزاء كل محبيك يمحو ولو جزءًا ضئيلًا من ألمك ويخفف عنك".

كان مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية قد رشّح الصحفي الفلسطينى وائل الدحدوح للحصول على جائزة "حرية الصحافة" التى تقدمها النقابة هذا العام كرمز لصمود الصحفيين الفلسطينيين، وصمودهم فى وجه العدوان الصهيونى الغاشم، وآلة حربه الوحشية.

يأتى الترشيح تكريمًا لشهداء الصحافة الفلسطينية الذين دفعوا حياتهم ثمنًا لنقل الحقيقة، وفضح جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطينى، الذين فضحوا بصمودهم الرواية الصهيونية الزائفة، وأكاذيب الإعلام الغربى، وانتصروا للحقيقة.

وكذلك تقديرًا للدحدوح ودوره المهنى بعد أن ضرب مثلًا فى التضحية من أجل نقل الحقيقة، وبعد أن دفع ثمن إخلاصه لمهنته، ومهنيته باستهداف زوجته واثنين من أبنائه وحفيده، لكنه أصر على أداء دوره المهنى ومواصلة عمله الصحفى بعدها، وهو ما كرره ليؤسس عنوانًا جديدًا للصمود الفلسطينى باستهدافه بشكل مباشر هو وزميله الشهيد سامر أبودقة، ليعود مرة أخرى كالعنقاء مواصلًا نقله للحقيقة والانتصار للقضية الفلسطينية بعد ساعات قليلة من إصابته.