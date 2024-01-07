معلومات توعوية وأحداث متماسكة.. 5 أسباب تجعلك تشاهد مسلسل حالة خاصة

استطاع مسلسل “حالة خاصة” أن يجذب انتباه الجمهور فور عرض أولى حلقتين الأسبوع الماضي عبر منصة واتش إت الإلكترونية، خاصة وأنه يناقش قضية هامة تهم المجتمع العربي، وهي كيفية التعامل مع مرضى التوحد، ويرصد “الدستور” خلال السطور التالية 5 أسباب تجعلك تشاهد مسلسل حالة خاصة.

5 أسباب تجعلك تشاهد مسلسل حالة خاصة

السبب الأول يحتوي مسلسل حالة خاصة على معلومات توعوية عن كيفية التعامل مع مرضى التوحد، مع تسليط الضوء على مكانتهم المهمة وعدم تهميشهم، فمن الممكن أن يصبح مريض التوحد ذو شأن كبير وممارسة حياته الاجتماعية بشكل طبيعي بعد التعامل معه ونشأته بشكل صحيح.

السبب الثاني على الرغم من أن عرض حلقتين من مسلسل “حالة خاصة”، إلا أنه حظى على إشادات عديدة، بسبب أحداثه المتماسكة التي أبدع في كتابتها المؤلف مهاب طارق، والتي جعلت الجمهور يبحث بكثافة عن موواعيد عرض الحلقات المقبلة والتي تحمل العديد من المفاجآت حسبما صرح صناع العمل في تصريحات لـ “الدستور”، ويريد الجمهور معرفة مصير “نديم” الذي يجسده الفنان طه الدسوقي خاصة انه مريض توحد ويريد العمل في مجال المحاماة.

السبب الثالث الكيميا الفنية بين أبطال العمل جعلت هناك مصداقية في تجسيد الشخصيات وعلاقتهم ببعضهما البعض، مثال علاقة المحامية “أمني” التي تجسدها الفنانة غادة عادل مع المحامين الشباب الذين يتدربون معها، وحرصها الاهتمام بـ “نديم” بشكل خاص بسبب ابنها مريض التوحد التي ارادت أن تطمأن على مستقبله بمحاولتها مع هذا الشخص، الكوميديا اللطيفة بين غادة عادل الفنان حسن أبو الروس الذي يتغزل بها دائمًا رغم فارق السن بينهما هو مهد لطيف حاز على اعجاب عدد كبير من الجمهور.

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السبب الرابع كدرات المخرج عبد العزيز النجار المريحة للنظر بالنسبة للمشاهد، واهتمامه بأدق تفاصيل العمل التي ساعدت في نجاحه، وحرصه على تنسيق الألوان، وأخذ الكدرات المناسبة، ومساعدة الممثلين خروج أفضل ما لديهم أمام الكاميرا.

السبب الخامس والأخير تقمص الفنان طه الدسوقي الشديد لدرجة نسيان المشاهد بأن هذه الشخصية غير حقيقية، فنجح “طه” في تقمص شخصية “نديم” المريض بالتوحد دون مبالغة أو نقصان وهو ما جعل هناك مصدقية للشخصية بالنسبة للجمهور، فيبدو عليه أنه استعان بمرضى توحد حققيين لتجسيد تلك الشخصية بهذا التفاني.