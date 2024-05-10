الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

جريمة أخلاقية بالأميرية.. التحقيق مع مكوجي هتك عرض طفل

الأجهزة الأمنية -
الأجهزة الأمنية - ارشيفية

تجري النيابة العامة تحقيقات موسعه في واقعة مكوجي الأميرية لاتهامه بهتك عرض صبي 7 سنوات.

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من والد الطفل المجني عليه، أفاد بأن نجله وقع ضحية هتك عرض من شاب يعمل لديه.

بإجراء التحريات، تبين أن المجني عليه يعمل صبيا لدى مكوجي يبلغ من العمر 25 عامًا، وأن الأخير هتك عرض الصبي، وعندما عاد المجني عليه إلى منزله أبلغ والده بالواقعة، وعلى الفور، تمكن رجال المباحث بقسم شرطة الأميرية من ضبط المتهم، واقتياده إلى ديوان قسم الشرطة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

النيابة العامة مكوجي الأميرية هتك عرض مديرية امن القاهرة والد الطفل المجني عليه

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