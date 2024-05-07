الثلاثاء 07 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"كنت شارب".. اعترافات ذئب بشري هتك عرض طفلة في مسجد بحلوان

صورة أرشيفية لمتهم
صورة أرشيفية لمتهم

كنت شارب ومش في وعيي.. مبررات دفع بها ذئب بشري افترس براءة طفلة لا يتجاوز عمرها الخمسة أعوام كانت تلهو مع والدها خلال أدائه فريضة الصلاة في مسجد بمنطقة العزبة البحرية في حلوان.

اعترافات المتهم

أمام النيابة اعترف المتهم بارتكاب الواقعة وقال إنه خلال وقوفه أمام المسجد للتسكع مع أصدقائه لمح الطفلة تترك والدها الذي ينشغل في الصلاة وتوجهت إلى الحمامات، فلحقها واستدرجها للداخل وبدأ يحصر عنها ملابسها ويتحرش بها ويكشف عورتها متلذذًا بذلك حتى فاجئه صوت والدها الذي يبحث عنها وتم ضطبه.

وتابع المتهم أنه مدمن مخدرات بكافة أنواعها من بودر وتخليقي وغيرها، ويوم الواقعة لم يكن في وعيه ولم يقصد إيذاء الطفلة أو التعدي عليها لكنه لم يتمكن من السيطرة على نفسه.
 

أقوال والد الفتاة

وقال والد الطفلة إنه يعمل مدرب كرة قدم وخرج من منزله لأداء صلاة العصر وأخذ ابنته أمام المسجد وتفاجيء بتصرفات المتهم وطالب بمحاسبة المتهم وردعه لعدم تكرار فعله، موضحًا أنه تعدى عليه بالضرب برفقة الأهالي بسبب جريمته قاصدًا إيذائه لما ارتكبه وأن ابنته تعاني من حالة نفسية سيئة منذ وقوع الحادث.


تجديد حبس المتهم

كان قاضي المعارضات، بمحكمة حلوان، جدد حبس المتهم، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وتم اصطحابه إلى ديوان الشرطة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

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