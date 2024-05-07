الثلاثاء 07 مايو 2024
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مصر

رئيس جامعة حلوان يشهد احتفالية أعياد شم النسيم بكلية السياحة والفنادق

الدكتور السيد قنديل
الدكتور السيد قنديل

احتفلت  جامعة حلوان بأعياد شم النسيم في احتفالية كبرى، برعاية وحضور الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وبحضور نواب ومستشاري رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، بكلية السياحة والفنادق، تحت إشراف الدكتورة سهى عبدالوهاب عميد الكلية، والدكتور سامح جمال وكيل الكلية.

جاء ذلك تأكيدًا لشم النسيم الذي يعد أقدم احتفال شعبي عرفه التاريخ منذ قدماء المصريين قبل نحو 5000 عام، وهو مهرجان وطني وليس دينيًا، يجسد التراث الحضاري المصري العريق.

وقد أعرب الدكتور السيد قنديل عن سعادته بالاحتفال اليوم  بأعياد شم النسيم التي تعد رمزًا من رموز هويتنا الوطنية وتراثنا الأصيل،  لقد عرف المصريون القدماء هذا المهرجان منذ آلاف السنين، محتفلين بقدوم فصل الربيع، وإنها مناسبة نستلهم منها قيم التجدد والخصب والعطاء، ونستمد فيها الأمل بمستقبل أفضل لأرضنا الغالية وشعبنا العظيم.

وبهذه المناسبة تقدم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة بالتهنئة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالجامعة بمناسبة الاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم، متمنيًا لمصر وشعبها وأسرة الجامعة ومنسوبيها مزيدا من التقدم.

رئيس جامعة حلوان يشهد احتفالية أعياد شم النسيم بكلية السياحة والفنادق

جامعة حلوان السيد قنديل سهى عبد الوهاب سامح جمال شم النسيم

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رئيس جامعة حلوان يشهد احتفالية أعياد شم النسيم بكلية السياحة والفنادق

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