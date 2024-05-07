الثلاثاء 07 مايو 2024
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مصر

رئيس جامعة حلوان يشهد احتفالية أعياد شم النسيم بكلية السياحة والفنادق

الدكتور السيد قنديل
الدكتور السيد قنديل

احتفلت جامعة حلوان بأعياد شم النسيم في احتفالية كبرى، برعاية وحضور الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وبحضور نواب ومستشاري رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، بكلية السياحة والفنادق تحت إشراف الدكتورة سهى عبد الوهاب عميد الكلية، الدكتور سامح جمال وكيل الكلية.

جاء ذلك تأكيدًا على أن شم النسيم، الذي يعد أقدم احتفال شعبي عرفه التاريخ منذ قدماء المصريين قبل نحو 5000 عام، وهو مهرجان وطني وليس دينيًا، يجسد التراث الحضاري المصري العريق.

وأعرب الدكتور السيد قنديل، عن سعادته بالاحتفال اليوم  بأعياد شم النسيم التي تعد رمزًا من رموز هويتنا الوطنية وتراثنا الأصيل،  لقد عرف المصريون القدماء هذا المهرجان منذ آلاف السنين، محتفلين بقدوم فصل الربيع، وإنها مناسبة نستلهم منها قيم التجدد والخصب والعطاء، ونستمد فيها الأمل بمستقبل أفضل لارضنا الغالية وشعبنا العظيم.

وبهذه المناسبة، تقدم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة بالتهنئة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالجامعة بمناسبة الإحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم متمنيا لمصر وشعبها وأسرة الجامعة ومنسوبيها مزيد من التقدم.

جامعة حلوان شم النسيم الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة الدكتورة سهى عبد الوهاب الدكتور سامح جمال

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