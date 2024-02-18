منذ بداية عام 2024 يبحث الكثير من الناس عن مواعيد الاجازات الرسمية في مصر ويهتمون بمعرفة مواعيدها حتى يقوموا بتظبيط نزهاتهم مع أسرهم خلالها.

موعد إجازة عيد الربيع شم النسيم 2024

موعد إجازة عيد الربيع شم النسيم 2024



و يأتي الاحتفال بشم النسيم مع بداية فصل الربيع وتفتح الزهور، حيث يحتفل المصريين بشم النسيم في الحدائق والمنتزهات العامة، ويتناولون الأسماك المملحة من الفسيخ والرنجة والبصل والخس كوجبة اساسية في هذا اليوم، بالإضافة إلى القيام بالرسم والتلوين على البيض كعادة من عادات قدماء المصريين.

ويعتبر عيد شم النسيم من الأعياد التقليدية الأساسية لدى المصريين القدماء حيث كانوا يحتفلون به في موسم حصاد المحاصيل وزهور الربيع.

وعند دخول الديانة المسيحية مصر، أصبح شم النسيم مرتبطًا بعيد الفصح أو عيد القيامة، وأصبح يحتفل به دائما في يوم الإثنين الذي يلي يوم عيد الفصح.

موعد اجازة شم النسيم 2024 :

وبالنسبة لموعد اجازة شم النسيم لعام 2024، فإنه سوف يكون يوم الاثنين الموافق 6 مايو لعام 2024.





ويحتفل المصريون بعيد شم النسيم 2024، وهو الاحتفال الذي يحدث لأول مرة منذ 3 سنوات، حيث يشارك فيه المسلمون والمسيحيون معًا، خلال العامين الماضيين، كان عيد شم النسيم يتزامن الاحتفال به مع شهر رمضان الكريم المبارك، مما جعل من الصعب الخروج والتنزه في الحدائق وتناول الفسيخ والرنجة أثناء الصيام.

ولكن هذا العام، سيكون عيد شم النسيم بعد انتهاء شهر رمضان المبارك وعيد الفطر المبارك، مما يتيح للجميع الاستمتاع بالاحتفال بشكل أفضل.

حكم الاحتفال بشم النسيم:

اكدت دار الإفتاء المصرية أن الاحتفال بيوم شم النسيم حلال وليس حرام، حيث أن شم النسيم من العادات المصرية التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، ومن المعروف أن العادات والأعراف، ما دام أنها لا تتعارض مع شرع الله، فإنها جائزة ولا يجب الانتباه إلى الأقوال التي تدعي أن هذا الاحتفال يحتوي على جذور وأصول غير مشروعة، حيث إن المحتفلين بهذا اليوم لا يلتفتون إلى ذلك بأي حال من الأحوال.



الإجازات الرسمية الموجودة في عام 2024:

عيد تحرير طابا:

ستكون إجازة عيد تحرير طابا، يوم الثلاثاء 9 رمضان الموافق 19 مارس لعام 2024.

عيد الفطر المبارك:

ستكون إجازة عيد الفطر المبارك، يوم الأربعاء 1 شوال الموافق 10 أبريل لعام 2024.

عيد تحرير سيناء:

ستكون إجازة عيد تحرير سيناء، يوم الخميس الموافق 25 أبريل لعام 2024.

عيد العمال:

ستكون إجازة عيد العمال، يوم الأربعاء الموافق 1 مايو لعام 2024.

شم النسيم:

إجازة شم النسيم، الموافقة يوم الاثنين الموافق 6 مايو لعام 2024.

عيد الاضحى:

ستكون إجازة وقفة عيد الأضحى، يوم السبت 9 ذو الحجة، الموافق 15 يونيو 2024.

إجازة عيد الأضحى المبارك، يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024.

عيد الجلاء:

ستكون إجازة عيد الجلاء 1956، يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2024.

عيد ثورة ٣٠ يونيو:

ستكون إجازة عيد ثورة 30 يونيه 2013، يوم الأحد الموافق

30 يونيو 2024.

رأس السنة الهجرية:

ستكون إجازة رأس السنة الهجرية، الموافقة يوم الاثنين الموافق 8 يوليو 2024.

عيد ثورة ٢٣ يوليو:

ستكون إجازة عيد ثورة 23 يوليو، يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2024.

المولد النبوي الشريف:

ستكون إجازة المولد النبوي الشريف، يوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر 2024.

٦ اكتوبر:

ستكون إجازة عيد 6 أكتوبر، يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024.

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