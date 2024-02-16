تعرف على عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2024

أسابيع قليلة تفصلنا عن بدأ شهر رمضان الكريم المبارك لعام 2024 وفي هذا الصدد، منذ بدأ شهر شعبان المبارك وإعلان دار الإفتاء المصرية عن أن عدد أيامه تكون 29 يوما، زاد بحث المواطنين على محرك البحث العالمي جوجل عن عدد الايام المتبقية على شهر رمضان الكريم، هذا الشهر الذي ينتظره المسلمون في جميع أنحاء العالم بفارغ الصبر حتى يتقربون فيه الى الله بجميع الطاعات الممكنة فهو شهر العبادة وتكفير الذنوب والتأمل والتقرب من الله.

موعد شهر رمضان 2024

ويبحث الكثيرون عن عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 1445- 2024، والذي يحل علينا يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024، وبالتالي يتبقى أقل من شهر على حلول شهر رمضان الكريم 2024، وتشير التوقعات الفلكية حسب مرصد الفلك الدولى إلى أن بداية شهر رمضان الكريم المبارك لعام 1445/2024 لهذا العام ستكون غرته يوم الإثنين 11 مارس 2024، وسوف تكون عدد أيامه هذا العام 30 يوم كاملة.

شهر رمضان يوافق كم ميلادي 2024



يوافق شهر رمضان يوافق 11 من شهر مارس 2024 ، على أن يكون 9 أبريل اليوم الأخير منه ومن المتوقع أن يكون بداية شهر شوال وأول أيام عيد الفطر يوم الأربعاء 10 أبريل، وفقًا للحسابات الفلكية. ومع ذلك، فإن هذه التواريخ تعتمد على رؤية الأهلة لتحديد بداية كل شهر من الشهور الهجرية.





عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2024

يتبقى أقل من شهر على بداية شهر رمضان 2024 ، ويستقبل المسلمون عيد الفطر المبارك والاستمتاع بترديد التكبيرات في المساجد، والتي تعتبر من السنن المستحبة المأثورة التي يحرص عليها الجميع.

موعد عيد الفطر 2024

وبعد اعلان دار الإفتاء المصرية ومركز الفلك الدولي عن موعد بداية شهر رمضان الكريم المبارك لعام 2024/1445 وعدد ايامه، سوف يكون أول أيام عيد الفطر يوافق يوم الأربعاء 10 أبريل 2024.

تهنئة بحلول شهر رمضان المبارك

أجمل التهاني للزملاء الغالين ولكل من يعزهم قلبي بمناسبة شهر رمضان المبارك، كل عام وأنتم بخير، جعله الله شهر الحسنات وشهر المغفرة وشهر الرحمة.

كل عام وانتم الى الله اقرب .. كل عام وانتم بخير.

كل عام وانتم بخير رمضان كريم.

كل عام وانتم اقرب إلى طاعة الله ورسوله كل عام وانتم بخير.

اللهم أهل رمضان علينا هذا العام بالسير والخير والبركة واجعله ذخرا لنا ولكم.

بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى جميع الزملاء والموظفين في العالم، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله الله أكبر هلال خير ورشد اللهم بلغنا رمضان ونحن في احسن حال واجعل لنا ولمن له حق علينا والمسلمين فيه وافر الحظ والنصيب من كل خير امين يا رب العالمين مبارك عليكم الشهر.