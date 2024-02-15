الخميس 15 فبراير 2024
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تحقيقات ومتابعات

عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2024 ورسائل للتهنئة

شهر رمضان
شهر رمضان

يبحث الكثيرون عن عدد الأيام المتبقية على  شهر رمضان 2024، والذي يحل علينا يوم الإثنين الموافق 11 مارس، وبالتالي يتبقى أقل من شهر على حلول شهر رمضان الكريم 2024، وتشيرالتوقعات الفلكية إلى أنه من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان لهذا العام يوم الإثنين 11 مارس، ومن المتوقع أن يكون عدد أيام شهر الصيام هذا العام 30 يوما.

عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2024 ورسائل للتهنئة

ومن المتوقع أن يكون عدد أيام شهر رمضان الكريم للعام الميلادى 2024 كاملة 30 يوما ليكون أول أيام عيد الفطر الأربعاء 10 أبريل 2024.

شهر رمضان يوافق كم ميلادي 2024

يوافق شهر رمضان يوافق 11 من شهر مارس 2024 ، على أن يكون 9 أبريل اليوم الأخير منه ومن المتوقع أن يكون بداية شهر شوال وأول أيام عيد الفطر يوم الأربعاء 10 أبريل، وفقًا للحسابات الفلكية. ومع ذلك، فإن هذه التواريخ تعتمد على رؤية الأهلة لتحديد بداية كل شهر من الشهور الهجرية.

تهنئة بحلول شهر رمضان المبارك

  • أجمل التهاني للزملاء الغالين ولكل من يعزهم قلبي بمناسبة شهر رمضان المبارك، كل عام وأنتم بخير، جعله الله شهر الحسنات وشهر المغفرة وشهر الرحمة.
  • بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى جميع الزملاء والموظفين في العالم، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.
  • اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله الله أكبر هلال خير ورشد اللهم بلغنا رمضان ونحن في احسن حال واجعل لنا ولمن له حق علينا والمسلمين فيه وافر الحظ والنصيب من كل خير امين يا رب العالمين مبارك عليكم الشهر.

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موعد عيد الفطر 2024

ومن المتوقع أن يكون عدد أيام شهر رمضان الكريم للعام الميلادي 2024 كاملة 30 يوما ليكون أول أيام عيد الفطر الأربعاء 10 أبريل 2024.

عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان 2024

يتبقى أقل من شهر على بداية شهر رمضان 2024 ، ويستقبل المسلمون عيد الفطر المبارك والاستمتاع بترديد التكبيرات في المساجد، والتي تعتبر من السنن المستحبة المأثورة التي يحرص عليها الجميع.

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