موعد أول أيام شهر رمضان 2024|عدد ساعات الصيام في مصر والدول العربية 2024

يبحث المسلمون عن موعد أول أيام شهر رمضان 2024، حيث بدأ العد التنازلي لاقتراب شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ (2024م)، حيث يترقب المسلمون في جميع أنحاء العالم قدوم شهر الصيام.

موعد أول أيام شهر رمضان 2024

وتشيرالتوقعات الفلكية إلى أنه من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان لهذا العام يوم الاثنين 11 مارس، ومن المتوقع أن يكون عدد أيام شهر الصيام هذا العام 30 يوما.

في نهاية شهر رمضان المبارك، يشير الفلكيون إلى أن يوم الثلاثاء 9 أبريل هو اليوم الأخير من الشهر، وسيكون ذلك الموافق لليوم الثلاثين من رمضان، ومن المتوقع أن يكون بداية شهر شوال وأول أيام عيد الفطر يوم الأربعاء 10 أبريل، وفقًا للحسابات الفلكية. ومع ذلك، فإن هذه التواريخ تعتمد على رؤية الأهلة لتحديد بداية كل شهر من الشهور الهجرية.

عدد ساعات الصيام في مصر والدول العربية رمضان 2024

من المرتقب أن تكون ساعات الصيام في منطقتنا العربية، بما في ذلك مصر والسعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان والأردن وسوريا ولبنان وفلسطين، وكذلك تركيا وإيران، أكثر بقليل من 13 ساعة في أول أيام شهر رمضان المبارك.

يعتمد ذلك على خطوط العرض، حيث كلما اقتربت الدولة من القطب الشمالي زادت ساعات الصيام، وكلما ابتعدت عن خط الاستواء باتجاه الجنوب كان النهار أقصر، ومن الممكن أن يكون هناك زيادة أو نقص بضع دقائق بين الدول المختلفة.

دعاء رؤية هلال شهر رمضان 2024

دعاء رؤية الهلال هو أمر مشروع في السنة النبوية، ويمكن العثور عليه في الأحاديث النبوية. فقد ورد عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو عند رؤية الهلال قائلًا: "اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله". وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون هذا الدعاء لكي يدعوا عند دخول كل سنة أو شهر قائلين: "اللهم أدخله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ورضوان من الرحمن وجواز من الشيطان".

دعاء بمناسبة شهر رمضان

- يارب ارزقني فيه فضل ليلة القدر، وصير اموري فيه من العسر إلى اليسر، ويارب اقبل معاذيري وحط عني الذنب والوزر، يا رؤفا بعباده الصالحين.

- يارب اغسلني فيه من الذنوب، وطهرني فيه من العيوب، ويارب امتحن قلبي فيه بتقوى القلوب، يا مقيل عثرات المذنبين.

- يارب إني أسألك فيه ما يرضيك، وأعوذ بك مما يؤذيك، ويارب أسألك التوفيق فيه لأن اطيعك ولا أعصيك، يا جواد السائلين.

- يارب اجعلني فيه محبا لأوليائك، ومعاديا لأعدائك، مستنا بسنة خاتم أنبيائك، يا عاصم قلوب النبيين.

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