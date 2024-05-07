كل ما تريد معرفته عن مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تعديل مواعيد خطة تخفيف الأحمال بدءًا من الثالثة مساءً وحتى السابعة مساءً، بسبب الاحتياج المتزايد للكهرباء خلال فترة امتحانات الثانوية العامة.

وفي إطار تفعيل الخطط الاستباقية لضمان توفير الكهرباء خلال فترات الامتحانات، قررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إجراء تعديل على مواعيد تخفيف الأحمال، وتأتي هذه الخطوة استجابة للحاجة الملحة لضمان توفير الكهرباء خلال فترة الامتحانات النهائية لطلاب الثانوية العامة.

وبموجب هذا القرار، سيتم تشغيل تخفيف الأحمال في الفترة المسائية بدءًا من الساعة 3 مساءً وحتى الساعة 7 مساءً، وذلك بداية من غدٍ 8 مايو 2024 وحتى يوم 20 يوليو 2024.

ويهدف التعديل إلى ضمان توفير الكهرباء خلال الفترة المهمة لامتحانات الثانوية العامة، ما يساهم في إتاحة الفرصة للطلاب للتحضير بشكل جيد.

كما أن من خلال توجيه الطلب على الكهرباء إلى فترة محددة، يمكن تحقيق استقرار أفضل للشبكة الكهربائية وتجنب حدوث انقطاعات غير متوقعة.

ويسهم قرار التعديل في توفير البيئة المناسبة للطلاب للتركيز على الدراسة خلال الفترة النهائية من العام الدراسي.

ويعكس قرار تعديل مواعيد خطة تخفيف الأحمال في مصر حرص الحكومة على دعم العملية التعليمية وتوفير البيئة الملائمة للطلاب للنجاح في امتحاناتهم. تأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المستمرة لتحقيق الاستقرار في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين في مصر.

وأعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر التابعة لها، عن تعديل مواعيد تخفيف الأحمال وفقًا للطلب الوارد من وزارة التربية والتعليم بشأن عدم تنفيذ خطة تخفيف الأحمال المعتمدة حاليًا من الساعة ٨ صباحًا حتى 3 مساءً خلال فترة عقد الامتحانات بالمدارس على مستوى الجمهورية، وذلك من تاريخ ٢٠٢٤/٥/٨ وحتى ٢٠٢٤/٧/٢٠.

جاء ذلك حرصًا من الدولة على مصلحة الطلاب وانتظام سير عملية الامتحانات، وبناءً على التنسيق مع قطاع البترول.