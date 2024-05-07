الثلاثاء 07 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

كل ما تريد معرفته عن مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة

وزارة الكهرباء والطاقة
وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تعديل مواعيد خطة تخفيف الأحمال بدءًا من الثالثة مساءً وحتى السابعة مساءً، بسبب الاحتياج المتزايد للكهرباء خلال فترة امتحانات الثانوية العامة.

وفي إطار تفعيل الخطط الاستباقية لضمان توفير الكهرباء خلال فترات الامتحانات، قررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة  إجراء تعديل على مواعيد تخفيف الأحمال، وتأتي هذه الخطوة استجابة للحاجة الملحة لضمان توفير الكهرباء خلال فترة الامتحانات النهائية لطلاب الثانوية العامة.

وبموجب هذا القرار، سيتم تشغيل تخفيف الأحمال في الفترة المسائية بدءًا من الساعة 3 مساءً وحتى الساعة 7 مساءً، وذلك بداية من غدٍ 8 مايو 2024 وحتى يوم 20 يوليو 2024.

ويهدف التعديل إلى ضمان توفير الكهرباء خلال الفترة المهمة لامتحانات الثانوية العامة، ما يساهم في إتاحة الفرصة للطلاب للتحضير بشكل جيد.

كما أن من خلال توجيه الطلب على الكهرباء إلى فترة محددة، يمكن تحقيق استقرار أفضل للشبكة الكهربائية وتجنب حدوث انقطاعات غير متوقعة.

ويسهم  قرار التعديل في توفير البيئة المناسبة للطلاب للتركيز على الدراسة خلال الفترة النهائية من العام الدراسي.

ويعكس قرار تعديل مواعيد خطة تخفيف الأحمال في مصر حرص الحكومة على دعم العملية التعليمية وتوفير البيئة الملائمة للطلاب للنجاح في امتحاناتهم. تأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المستمرة لتحقيق الاستقرار في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين في مصر.

وأعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر التابعة لها، عن تعديل مواعيد تخفيف الأحمال وفقًا للطلب الوارد من وزارة التربية والتعليم بشأن عدم تنفيذ خطة تخفيف الأحمال المعتمدة حاليًا من الساعة ٨ صباحًا حتى 3 مساءً خلال فترة عقد الامتحانات بالمدارس على مستوى الجمهورية، وذلك من تاريخ ٢٠٢٤/٥/٨ وحتى ٢٠٢٤/٧/٢٠.

جاء ذلك حرصًا من الدولة على مصلحة الطلاب وانتظام سير عملية الامتحانات، وبناءً على التنسيق مع قطاع البترول.

تعديل مواعيد خطة تخفيف الأحمال مواعيد خطة تخفيف الأحمال خطة تخفيف الاحمال تخفيف الاحمال الكهرباء

مواد متعلقة

تبدأ غدًا.. مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة

الأكثر قراءة

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

عاجل.. متحدث الحكومة يكشف تفاصيل تعديل خطة تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة (فيديو)

ورطة إسرائيل فى رفح

تأجيل محاكمة محامي جنوب الشرقية لدور أغسطس.. وانتداب لجنة من الطب الشرعي

محمد الباز: 7 أكتوبر خطط لها ونفذها مغامرون مستهترون من حماس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

عن بؤس الثقافة والمثقفين العرب

ماجد حبته

الجانب الآخر لمعبر رفح!

حسين دعسة

قرار حركة حماس.. لإذابة ثلوج التضليل حول حرب غزة

خالد حريب

حماس.. وأكثر من علامة استفهام

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

صور

الأهلى فاتح للشهية وهزم الاتحاد برباعية

مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في دوري نايل

جنينة الأسماك: المصريون يحتفلون بشم النسيم

محطة تل أبيب

المزيد

هآرتس: إسرائيل تخطط لنقل إدارة معبر رفح من الجانب الفلسطينى لشركة أمريكية

بعد رفع العلم الإسرائيلى على الجانب الفلسطينى من معبر رفح.. ماذا يحدث هناك؟

ليس هذا ما وافقنا عليه.. لماذا تراجعت إسرائيل عن الصفقة بعد قبول حماس؟