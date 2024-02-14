الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد أسابيع قليلة.. إمساكية شهر رمضان الكريم لعام 2024 في مصر

شهر رمضان
شهر رمضان

أسابيع قليلة تفصلنا عن بدأ شهر رمضان الكريم المبارك لعام 2024 وفي هذا الصدد، منذ بدأ شهر شعبان المبارك وإعلان دار الإفتاء المصرية عن أن عدد أيامه تكون 29 يوم، زاد بحث المواطنين على محرك البحث العالمي جوجل عن إمساكية شهر رمضان الكريم، هذا الشهر الذي ينتظره المسلمون في جميع أنحاء العالم بفارغ الصبر حتى يتقربون فيه الى الله بجميع الطاعات الممكنة فهو شهر العبادة وتكفير الذنوب والتأمل والتقرب من الله.

موعد شهر رمضان الكريم 2024

وفي هذا السياق يستعرض موقع جريدة “الدستور” في السطور التالية كل ما يمكن معرفته عن إمساكية شهر رمضان الكريم لعام 2024.

txt

جدول ختم القرآن خلال شهر رمضان 2024.. "تقدر تختمه في أسبوع بهذه الطريقة"

يحل علينا شهر رمضان الكريم هذا العام في يوم ١١ مارس لعام 2024، ويأتي موعد شهر رمضان لعام 2024، على النحو التالي:

إمساكية شهر رمضان الكريم لعام 2024

يوم الإثنين الموافق 11 مارس لعام 2024:
موعد آذان الفجر هو الساعة 4:46 ص.
موعد آذان المغرب هو الساعة 5:59 م.

يوم الثلاثاء الموافق 12 مارس لعام 2024:
موعد آذان الفجر هو الساعة 4:44 ص.
موعد آذان المغرب هو الساعة 6:00 م.

يوم الأربعاء الموافق 13 مارس لعام 2024:
موعد آذان الفجر هو الساعة 4:43 ص.
موعد آذان المغرب هو الساعة 6:00 م.

يوم الخميس الموافق 14 مارس لعام 2024:
موعد آذان الفجر هو الساعة 4:42 ص.
موعد آذان المغرب هو الساعة 6:01 م.

يوم الجمعة الموافق 15 مارس لعام 2024:
موعد آذان الفجر هو الساعة 4:41ص.
موعد آذان المغرب هو الساعة 6:01 م.
 

txt

أدعية ليلة النصف من شعبان 1445.. ودعاء شهر رمضان 2024

يوم السبت الموافق 16 مارس لعام 2024: 
موعد آذان الفجر هو الساعة 4:39 ص.
موعد آذان المغرب هو الساعة 6:02 م.

يوم الأحد الموافق 17 مارس لعام 2024:
موعد آذان الفجر هو الساعة 4:38 ص.
، موعد آذان المغرب هو الساعة 6:03 م.

يوم الإثنين الموافق 18 مارس لعام 2024:
موعد آذان الفجر هو الساعة 4:37 ص.
موعد آذان المغرب هو الساعة 6:03 م.

يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس لعام 2024:
موعد آذان الفجر هو الساعة 4:36 ص.
موعد آذان المغرب هو الساعة 6:04 م.

يوم الأربعاء الموافق 20 مارس لعام 2024:
موعد آذان الفجر هو الساعة 4:34 ص.
موعد آذان المغرب هو الساعة 6:05 م.

يوم الخميس الموافق 21 مارس لعام 2024:
موعد آذان الفجر هو الساعة 4:33 ص. 
موعد آذان المغرب هو الساعة 6:05 م.

يوم الجمعة الموافق 22 مارس لعام 2024:
موعد آذان الفجر هو الساعة 4:32 ص.
موعد آذان المغرب هو الساعة 6:06 م.

يوم السبت الموافق 23 مارس لعام 2024:
موعد آذان الفجر هو الساعة 4:32 ص.
موعد آذان المغرب هو الساعة 6:06 م.

يوم الاحد الموافق 24 مارس لعام 2024:
موعد آذان الفجر هو الساعة 4:33 ص.
موعد آذان المغرب هو الساعة 6:07 م.

txt

انهارده كام شعبان 1445 وكم باقي على شهر رمضان 2024

إمساكية شهر رمضان 2024 في مصر

يوم الاثنين الموافق 25 مارس لعام 2024:
موعد آذان الفجر هو الساعة 4:33 ص.
موعد آذان المغرب هو الساعة 6:07 م.

يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس لعام 2024:
موعد آذان الفجر هو الساعة 4:32 ص.
موعد آذان المغرب هو الساعة 6:08 م.

يوم الأربعاء الموافق 25 مارس لعام 2024:
موعد آذان الفجر هو الساعة 4:32 ص.
موعد آذان المغرب هو الساعة 6:08 م.

يوم الخميس الموافق 26 مارس لعام 2024:
موعد آذان الفجر هو الساعة 4:32 ص.
موعد آذان المغرب هو الساعة 6:08 م.


يوم الجمعة الموافق 27 مارس لعام 2024:
موعد آذان الفجر هو الساعة 4:32 ص.
موعد آذان المغرب هو الساعة 6:08 م.

يوم السبت الموافق 28 مارس لعام 2024:
موعد آذان الفجر هو الساعة 4:32 ص.
موعد آذان المغرب هو الساعة 6:08 م.

يوم الأحد الموافق 29 مارس لعام 2024:
موعد آذان الفجر هو الساعة 4:32 ص.
موعد آذان المغرب هو الساعة 6:08 م.

يوم الاثنين الموافق 30 مارس لعام 2024:
موعد آذان الفجر هو الساعة 4:32 ص.
موعد آذان المغرب هو الساعة 6:08 م.

يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس لعام 2024:
موعد آذان الفجر هو الساعة 4:32 ص.
موعد آذان المغرب هو الساعة 6:08 م.

txt

إجازات شهر رمضان 2024.. 9 أيام إجازة رسمية مدفوعة الأجر

إمساكية شهر رمضان الكريم المبارك 2024 في مصر

يوم الأربعاء الموافق 1 ابريل لعام 2024:
موعد آذان الفجر هو الساعة 4:32 ص.
موعد آذان المغرب هو الساعة 6:08 م.

يوم الخميس الموافق 2 ابريل لعام 2024:
موعد آذان الفجر هو الساعة 4:32 ص.
موعد آذان المغرب هو الساعة 6:08 م.

يوم الجمعة الموافق 3 ابريل لعام 2024:
موعد آذان الفجر هو الساعة 4:34 ص.
موعد آذان المغرب هو الساعة 6:10 م.

يوم السبت الموافق 4 ابريل لعام 2024:
موعد آذان الفجر هو الساعة 4:34 ص.
موعد آذان المغرب هو الساعة 6:10 م.

يوم الأحد الموافق 5 ابريل لعام 2024:
موعد آذان الفجر هو الساعة 4:34 ص.
موعد آذان المغرب هو الساعة 6:10 م.

يوم الاثنين الموافق 6 ابريل لعام 2024:
موعد آذان الفجر هو الساعة 4:34 ص.
موعد آذان المغرب هو الساعة 6:10 م.

يوم السبت الموافق 7 ابريل لعام 2024:
موعد آذان الفجر هو الساعة 4:34 ص.
موعد آذان المغرب هو الساعة 6:10 م.

يوم الأحد الموافق 8 ابريل لعام 2024:
موعد آذان الفجر هو الساعة 4:34 ص.
موعد آذان المغرب هو الساعة 6:10 م.

يوم الاثنين الموافق 9 ابريل لعام 2024:
موعد آذان الفجر هو الساعة 4:34 ص.
موعد آذان المغرب هو الساعة 6:10 م.

امساكيه شهر رمضان 2024 أدعية شهر رمضان الكريم شهر رمضان المبارك امساكية شهر رمضان شهر الصيام موعد شهر رمضان الكريم 2024

مواد متعلقة

مواعيد صلوات فريضة الفجر والمغرب في شهر رمضان 2024

تعرف على إمساكية شهر رمضان الكريم لعام 1445هجريًا/ 2024م

موعد عيد الفطر 2024 في مصر وأول أيام شهر رمضان 1445

167 يوم متبقي على موعد عيد الأضحى 2024 ووقفة عرفة 1445

موعد شهر رمضان 2024 في مصر فلكيًا وتوقيت أذان الفجر للإمساك

فلكيًا الاثنين 11 مارس.. كم باقي على شهر رمضان 2024؟

موعد أذان المغرب في شهر رمضان لعام 2024

باقي 106 أيام.. عدد ساعات الصيام في شهر رمضان 2024

الأكثر قراءة

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

استمرار المفاوضات عبر الدبلوماسية.. كواليس توقف مباحثات القاهرة ومغادرة الوفد الإسرائيلى

انتهاء مباحثات الهدنة دون نتيجة ملموسة.. ماذا حدث فى مفاوضات مصر؟

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 14-2-2024

مسلسلات رمضان 2024.. الإطلالة الأولى لكريم عبدالعزيز فى الحشاشين

اعترافات المتهمين بالاتجار في العملة بالسوق السوداء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تعنت الولايات المتحدة يتجدد.. وإسرائيل تخلخل اجتماع القاهرة الأمنى

ماجد حبته

سلوفينيا الصديقة جدًا

إبراهيم داود

نظرية الحافلة المتوقفة

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

16 مجزرة للاحتلال الإسرائيلى فى اليوم الـ131 من العدوان على غزة

فى اليوم الـ131 من العدوان: شهداء وجرحى فى غارات وقصف مدفعى على غزة

تصريحات وخلافات.. فجوات بين الموقف الأمريكى والإسرائيلى حول الحرب فى غزة